Manicure gratis?!

Provala da Sally Hansen!

Da pochi mesi anche in Italia è arrivato il brand di smalti n°1 in America: Sally Hansen!

Tutto ebbe inizio neglianni ‘50 quando La signora Sally Hansen insieme al marito – chimico di professione – sviluppò per felice intuizione una formula pioneristica per la cura delle unghie “Hard As Nails”.

Oggi l’azienda propone tante novità tra i miracle gel e i trattamenti per unghie e dispone di un’ampia gamma di colorazioni!

Per le fortunate che si trovano a Milano dall’8 al 12 Giugno Sally Hansen ha aperto un temporary store dove dalle ore 11 alle 20 è possibile usufruire di una manicure gratuita!





(Largo la Foppa; Metro M2 – Moscova)





Potrete provare sia i miracle gel che la linea basic di smalti e sarete affiancate da esperte del team che, in caso vogliate, vi daranno ottimi consigli per gli acquisti.

Inoltre vi verrà consegnato un buono dal valore di 1€ da spendere dal 13/06/2017 per l’acquisto di uno dei prodotti Sally Hansen.

Tra i punti vendita vi segnalo Tigotà ed Esselunga.

Io sono andata ieri pomeriggio e devo dirvi che sono anche abbastanza veloci nel fare la manicure, ci sono ben 3 estetiste a vostra disposizione (calcolate circa 15′ a persona).

Lo smalto che ho scelto è il n°210 Pretty Piggy, una sorta di arancio corallo molto estivo, su una pelle abbronzata sta divinamente ed è molto portabile.



Fa parte della linea Miracle Gel (costo 14€), smalti ideati per realizzare la manicure in solo 2 step: stendere direttamente due passate di colore sull’unghia (ebbene si, la base è già “insita” nello smalto) e poi il loto top coat.

Il brand promette una durata di ben 14 giorni di questo smalto effetto gel !

Rispetterà le aspettative?