Il Milan è scatenato sul mercato. L’obiettivo per l’attacco è Andrea Belotti.

Milan pigliatutto in questa fase iniziale del calciomercato.

Il club di via Aldo Rossi dopo aver ingaggiato il difensore argentino Musacchio, proveniente dal Villarreal, e il centrocampista ivoriano, ex Atalanta, Franck Kessie, ha ufficializzato nella giornata di ieri l’arrivo di Ricardo Rodriguez, dal Wolfsburg, nuovo terzino sinistro a disposizione di mister Montella. Il calciatore elvetico ha firmato un contratto quadriennale ed ha espresso parole d’orgoglio nell’indossare la gloriosa casacca rossonera. Rodriguez non vede l’ora di mettersi a disposizione per iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra, avendo avuto sempre un’attenzione particolare per questo club che seguiva in tv sin da piccolo. A centrocampo pare oramai fatta per Lucas Biglia.

L’accordo con il calciatore c’è, così come lascia ben presagire la trattativa con il presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Il duo Fassone-Mirabelli ha instaurato un filo diretto con la Lazio per quanto concerne una doppia operazione in entrata riguardante non solo Biglia ma anche Keita, per una somma complessiva di 40 milioni di euro. Per quanto concerne l’attaccante esterno senegalese, però, sono sorte alcune difficoltà nel convincerlo in quanto, Keita, sia attratto piuttosto dalla Juventus che non dal club di via Aldo Rossi. In avanti, invece, perdono quotazioni le piste che conducono a Morata e Aubameyang.

L’attaccante spagnolo ha dichiarato, dopo il triplice fischio finale nella gara contro la Juventus, di non voler andare via da Madrid, respingendo la corte del Milan, sottolineando che qualora dovesse tornare in Italia, farebbe tale percorso solo per approdare proprio nella Vecchia Signora. Parole, queste, che hanno gelato il direttore generale Marco Fassone, pronto a formulare un’offerta di 60 milioni di euro per portare a Milano il centravanti del Real. Stesso discorso per Pierre Aubameyang. La dirigenza rossonera pare abbia messo gli occhi sul prolifico attaccante del Borussia Dortmund,ma nelle ultime ore il Paris Saint Germain ha effettuato un’offerta irrinunciabile per il club tedesco, a tal punto che il centravanti gabonese, molto probabilmente, preparerà le valigie per intraprendere un nuovo percorso professionale sotto l’ombra della Tour Eiffel.

A questo punto, il duo Fassone-Mirabelli, spostano l’orizzonte verso Andrea Belotti. Il “gallo” è reduce da una stagione scoppiettante con la maglia del Torino: ventisei goal in campionato e due in coppa Italia, numeri esaltanti per un centravanti che è diventato pedina insostituibile anche in nazionale azzurra. L’ostacolo che sorge è di carattere economico. Il presidente granata, Urbano Cairo, ha posto una clausola rescissoria di 100 milioni di euro che pende sulle squadre estere, ma anche per quanto riguarda le compagini italiane, farsi avanti per Belotti significherà effettuare un cospicuo esborso economico. La società rossonera, stando alle ultime indiscrezioni, si è fatta avanti offrendo 50 milioni di euro più due contropartite tecniche, gradite a Mihajlovic, ossia Kucka e Lapadula, ma la risposta del club granata è stata negativa. Di sicuro nei prossimi giorni vi saranno ulteriori tentativi, al fine di mettere a disposizione di Vincenzo Montella un terminale offensivo che conosca bene le dinamiche della nostra serie A e si amalgami alla perfezione nel “4-3-3” dell’”aeroplanino”.

Nelle ultime ore, però, si sono materializzate altre due ipotesi per rafforzare il reparto avanzato del “diavolo”. Una riguarda André Silva, attaccante in forza al Porto, e l’altra il centravanti spagnolo Diego Costa, il quale ha dichiarato, nel pre-gara della sfida amichevole tra Spagna e Colombia, di aver ricevuto un sms da parte del tecnico dei Blues, Antonio Conte, in cui lo liquidava, scrivendo che non rientrasse più nel progetto tecnico. A questo punto sono due le strade che Diego Costa potrebbe percorrere: quella che conduce al Milan oppure un’altra, dorata dal punto di vista economico ma meno ambiziosa professionalmente, ovvero approdare nel campionato cinese. Il Milan mira in grande. L’obiettivo della nuova dirigenza made in China è quella di tornare a far risplendere i colori rossoneri, dimostrando a pieno le proprie potenzialità sia in campionato che in Europa League, per cancellare definitivamente le ultime stagioni buie e malinconiche che non si addicono affatto al blasone e alla storia di una società abituata a primeggiare.