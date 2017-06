Miley Cyrus rilascia Inspired per sostenere il Pride Month.

Sorpresa! Miley Cyrus ha pubblicato una canzone nuovamente per celebrare il Pride Month.

La cantante di 24 anni ha fatto un annuncio venerdì semplicemente condividendo la cover per “Inspired“, insieme ad un link che ci porta alla nuova canzone.

“Nella celebrazione del #Pride ascoltate il mio grido disperato per avere più amore in questo mondo #Inspired è disponibile ora e ovunque !!!!”, ha scritto Miley Cyrus accanto ad una foto di se stessa dove indossa un maglione arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ.

La ballata in questione racconta in modo personale la cantante, che ricorda la sua infanzia e l’ispirazione avuta da suo padre, Billy Ray Cyrus.

Cyrus ha registrato “Inspired” nella sua città natale di Nashville, Tennessee. La canzone apparirà sul suo prossimo e nuovo album che uscirà quest’anno. Ascolta Inspired di Miley Cyrus qui sotto.

Un impegno a favore della comunità

Inoltre, Miley farà una donazione alla sua fondazione Happy Hippie in onore di “Inspired”, una canzone con una visione di unità che contiene una call-to-action per i giovani, che dovrebbero impegnarsi maggiormente nella loro comunità per contribuire a creare dei cambiamenti sociali.

Domenica scorsa, Cyrus ha cantato “Inspired” durante il concerto di beneficenza One Love Manchester presieduto da Ariana Grande. La cantante di “Malibu” si è unita a Pharrell, Katy Perry, Coldplay ed altri per aiutare a raccogliere milioni per le vittime dell’attacco terroristico avvenuto in terra inglese, che si è verificato dopo uno dei concerti di Ariana Grande a Manchester.