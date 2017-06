Primi nomi del mercato Juve 2017: Schick, Douglas Costa, N’Zonzi e Szczesny

Inizia a prendere forma la Juve del futuro

Smaltita la delusione per la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, in casa Juventus è tempo di gettare le basi per l’immediato futuro, al fine di consolidare la leadership in campionato, guardando con ambizione in campo europeo, ritentando l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. Sistemata la questione riguardante l’allenatore, con il rinnovo contrattuale di Massimiliano Allegri fino al 2020 con un ingaggio di 5,5 milioni di euro a salire sino a 7 più bonus, il duo Marotta-Paratici è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico livornese gli uomini giusti che ben si amalgamino in una rosa già di per sé di elevata qualità. In attacco è quasi fatta per Patrik Schick.

Il giovane centravanti ceco, ad inizio settimana, ha dichiarato che proprio quest’oggi potrebbe essere la giornata giusta per certificare il suo passaggio alla Juventus. L’operazione si aggira sui 25 milioni di euro anche se non è ancora ben chiaro se Schick resterà un’altra stagione alla Sampdoria, oppure approdi immediatamente alla Vecchia Signora. L’intenzione del calciatore è quella di vestire sin da subito la gloriosa casacca bianconera. L’arrivo del talentuoso attaccante natio di Praga, permetterebbe ad Allegri di annoverare un vice-Higuain di tutto rispetto. Si lavora anche per trovare un esterno destro avanzato dal calibro internazionale. Il primo nome sull’agenda è quello di Douglas Costa.

Il laterale brasiliano non ha trovato molto spazio nell’ultima stagione al Bayern Monaco sotto la guida di Carlo Ancelotti, ed avrebbe voglia di cambiare aria, trasferendosi in una società altrettanto competitiva sia in patria che all’estero. L’unico tassello mancante in questa operazione deriva dal fatto che il club bavarese prima di lasciar partire Douglas Costa vorrebbe ingaggiare un degno sostituto. Il nome più in auge in tal senso è quello di Alexis Sanchez, ex Udinese ora in forza all’Arsenal. Tra la Juventus e il Bayern Monaco regna un buon feeling e tutto ciò lasci presagire che tale idea di mercato possa concludersi positivamente. Restano altrettante vive le quotazioni riguardanti Federico Bernardeschi. Il numero dieci della Fiorentina è in scadenza di contratto nel 2018 e attorno a lui è forte il pressing sia del club di corso Galileo Ferraris che dell’Inter.

Di certo il calciatore difficilmente resterà in riva all’Arno, anche se per quanto concerne una trattativa tra i bianconeri e il club dei Della Valle, considerando i rapporti tutt’altro che idilliaci, non è da escludere che Bernardeschi possa percorrere la strada che conduca verso l’Inter di Spalletti piuttosto che aggregarsi sotto gli ordini di Allegri. Discorso ben diverso quello su Keita. L’esterno d’attacco senegalese della Lazio ha espresso chiaramente la volontà di vestire la casacca bianconera nella prossima stagione, ma il legame non propriamente esaltante tra la dirigenza juventina e il presidente Lotito meritano una maggiore considerazione. Se la Vecchia Signora dovesse ingaggiare Douglas Costa, difficilmente metterà in atto un’offensiva per Keita, il quale, molto probabilmente, rientrerà nell’operazione di 40 milioni di euro con Biglia, entrambi destinati ad approdare al Milan. Nel ruolo di mediano di centrocampo, nelle ultime ore sono aumentate le possibilità che N’Zonzi approdi alla Juventus.

L’aitante calciatore francese di origini congolesi di proprietà del Siviglia, incarna alla perfezione il calciatore che vada cercando Allegri per la sua metà campo: forte fisicamente, agile e con una elevata esperienza internazionale. N’Zonzi ha dimostrato interesse affinché tale operazione vada in porto, operazione che si attesta sui 40 milioni di euro. Resta da convincere il club andaluso che qualche tempo fa aveva rinnovato il contratto al proprio baluardo della metà campo. In porta, invece, Marotta e Paratici inseguono con insistenza Szczesny. Il portiere polacco, terminato il prestito alla Roma, è tornato nuovamente all’Arsenal, con la società londinese che appare poco propensa a puntare su di lui nella prossima stagione.

A tal proposito i dirigenti juventini stanno lavorando per portarlo a Torino, offrendogli un contratto quadriennale, con l’opportunità di diventare il titolare della porta bianconera dopo il ritiro di Buffon che avverrà nel giugno del 2018. Con Szczesny che potrebbe arrivare alla Juventus, c’è Neto ai saluti. L’estremo difensore brasiliano è corteggiato dal Napoli, interessato alle sue prestazioni per sostituire Reina in partenza verso l’Inghilterra e oramai ai ferri corti con il presidente azzurro De Laurentiis.