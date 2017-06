Voglia di Shopping? Ecco le nuove tendenze primavera estate 2017

La nostra Personal Shopper ha creato un bel format con tanti consigli per voi!

New Trends SS17

Le nuove tendenze sono tante e abbracciano tutti i gusti. Direttamente dalle sfilate eccovi una piccola guida sui capi e i colori che non dovranno mancare nei vostri armadi!

I colori – tendenze primavera estate 2017

Giallo, in tutte le sue nuance e anche sugli accessori

Verde Greenery, scelto da pantone, ispirato alla natura, molto molto particolare e sicuramente non per tutte.

Nude, il colore non colore, raffinato, delicato e super versatile perché si abbina ad ogni altro colore esistente in natura

Tutti i colori metallizzati partendo dall’oro e dall’argento

Righe multicolor, sono impegnative è vero, ma con i giusti accorgimenti, ad esempio trovando il capo che si adatta meglio alla forma fisica, non sono impossibili.

Pale Dogwood e Pink Yarrow, ne avevo già parlato qui → 🎀 La Vie en Rose🎀

I capi – tendenze primavera estate 2017

Il Trench

Protagonista assoluto, un evergreen che per la nuova stagione è stato completamente destrutturato e oltre ai classici modelli dalle linee pulite e dai colori neutri troverete anche quelli coloratissimi e impreziositi da dettagli preziosi. Ideale per le mezze stagioni da portare chiuso in vita con la cintura o rigorosamente slacciato. Da scegliere lungo per le più alte e corto per le più piccoline, il capo perfetto ad ogni occasione.

Le tendenze dettano una quantità di ruches, pieghe, plissé e svolazzi, insomma una carica di vestiti sensuali inseriti in un contesto assolutamente street-style.

Trasparenze in primo piano con inserti, abiti e completi in tulle.

Monospalla – tendenze primavera estate 2017

Questo trend esalta la sensualità di chi lo indossa, regalando un’allure raffinata ed elegante. Indossare l’abito monospalla è impegnativo e non adatto ad ogni occasione, da scegliere per serate galanti, cene e nei toni pastello per le cerimonie. Per il giorno ci pensa il mondo street-style ad ispirarci. Le camicie e le magliette monospalla sono perfette per dare grinta alla vostra giornata.

Fiori ovunque – tendenze primavera estate 2017

Maxi o micro, non solo romantici ma anche dall’animo rock, visti su camicie, jeans, gonne, giacche e stampati su un capo che è tornato prepotentemente sotto i riflettori, il kimono.

Il tailleur – tendenze primavera estate 2017

Proposto per la nuova stagione in una variante più soft e femminile, ha perso ogni connotazione maschile. Il tailleur per la nuova stagione è sofisticato e chic con tagli ricercati e tessuti preziosi come la seta. Le proposte del mondo street-style però sono davvero tante, possiamo infatti, vedere il tailleur abbinato ad una t-shirt stampata rock o in versione pijama.

La bralette – tendenze primavera estate 2017

Grazie alla bralette è iniziata la rivoluzione dell’intimo. Fino all’anno scorso ci siamo abituate a portarla su camicie e t-shirt, quest’anno invece torna al suo posto ma deve stare obbligatoriamente in vista Ovviamente anche per questa tendenza vige la regola del buon senso e del buon gusto. La bralette in vista è molto sensuale e sofisticata ma impossibile da indossare per chi ha un seno molto prosperoso se non appena accennata, perché risulterebbe volgare e fuori luogo. Mi raccomando!

Il corsetto o bustier – tendenze primavera estate 2017

Accessorio storico, super sensuale e sofisticato Il fashion system mondiale però detta una nuova regola, lo vuole indossato sopra abiti, t-shirts e camicie. Stringe il punto vita ed alza il seno definendo il look e conferendogli un tocco davvero originale.

Vi piacciono queste nuove tendenze?

Fatemi sapere cosa ne pensate.