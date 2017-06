Adesso è anche ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter.

Era nell’aria già da un po’, tra l’altro il tecnico di Certaldo era volato a Nanchino, assieme al direttore sportivo Ausilio, per discutere del proprio futuro e quello della squadra nerazzurra con il numero uno del gruppo Suning: Zhang Jindong, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter.

La comunicazione è giunta intorno alle ore 16 di ieri, con l’ex tecnico della Roma che si è legato con il club di corso Vittorio Emanuele attraverso un accordo biennale con opzione per un terzo anno, sulla base di 4 milioni netti di euro a stagione. Al suo ritorno dalla Cina, Luciano Spalletti si è recato presso il centro sportivo di Appiano Gentile in compagnia del d.s. Ausilio, del responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning: Walter Sabatini, il vice-presidente Zanetti e il direttore generale Gardini. Intercettato dai giornalisti presenti all’esterno del “Suning Training Center”, il tecnico di Certaldo ha rilasciato dichiarazioni importanti e significative. Innanzitutto ha affermato di essere orgoglioso di approdare in un club realmente ambizioso e con tutte le carte in regola per competere con le prime della classe. Spalletti ha immediatamente avvertito che il gruppo Suning vuol operare con massimo impegno, riportando l’Inter nei vertici del calcio nazionale ed internazionale.

L’allenatore toscano ha poi aggiunto che bisognerà cancellare le ultime stagioni alquanto opache per ottenere risultati che siano in linea con la storia di questa società. Per Spalletti, l’Inter è una squadra di primissimo piano che va rafforzata con calciatori di livello che possano far compiere il definitivo salto di qualità. Infine, parlando di Perisic, quale candidato numero uno ad abbandonare il club di corso Vittorio Emanuele, per far fronte all’esigenza di rispettare il fair play finanziario, l’ex tecnico giallorosso ha affermato che sarebbe lieto se l’esterno croato restasse a Milano ma è altresì vero che non dovrà convincere nessuno, in quanto per giocare con la maglia dell’Inter non vada convinto alcun calciatore, piuttosto dovranno essere quest’ultimi a dimostrare di poter indossare una casacca dal sublime valore. Parlando proprio di Perisic, il calciatore croato è inseguito dal Manchester United di Mourinho, pronto ad offrire al club nerazzurro la cifra di 40 milioni di euro, importo determinante per rientrare nei piani del fair play finanziario, aspetto che va adempiuto entro il prossimo 30 giugno.

In uscita vi sono anche Brozovic corteggiato dallo Spartak Mosca allenato da Massimo Carrera e fresco campione di Russia, Banega è ad un passo dall’approdare in Messico tra le fila del Tigres e Biabinay, per il quale lo Sparta Praga di Stramaccioni pare abbia offerto all’Inter la cifra di 6 milioni di euro. In entrata, invece, Spalletti è tentato dallo strappare alla Roma: Rudiger. Il difensore tedesco è un suo pupillo e rappresenterebbe l’elemento giusto per sistemare il reparto arretrato nerazzurro. Tale operazione risulta molto esosa, aggirandosi sui 50 milioni di euro richiesti dal club di Pallotta, ma a quanto pare sia elevata la percentuale che vada in porto. Di pari passo prosegue l’interessamento verso Dalbert, terzino sinistro del Nizza, pronto a sbarcare in Italia per affrontare questa nuova avventura professionale in maglia nerazzurra.

A centrocampo piace Nainggolan, altro pezzo pregiato di quella che è stata la Roma di Spalletti, ma in questo caso difficilmente la società capitolina dia il lascia passare per un altro calciatore di primissima importanza e difficilmente sostituibile. Sono queste le prime idee di mercato della nuova Inter targata Spalletti. Il popolo nerazzurro è in fermento, rivitalizzato dalle parole e dagli stimoli impressi dal tecnico di Certaldo. Ieri nelle pagine social del club di corso Vittorio Emanuele campeggiava una scritta: “Inter is coming”, come ad incitare tutti i tifosi ad apprestarsi a vivere questa nuova stagione con rinnovato entusiasmo e con convinzione, affinché mirare in grande sia possibile, in quanto la società appaia ben disposta a mettere sul piatto cifre imponenti per ricondurre l’Inter nei quartieri alti di classifica, così come Spalletti dopo aver vinto nello Zenit San Pietroburgo e ben figurato nella Roma, vuole scrivere il suo nome anche nei successi nerazzurri.