Danielle Brooks parla del suo personaggio in “Orange Is The New Black” 5

L’attrice sostiene che Taystee stia “cercando di costruire nuove fondamenta” a Litchfield.

La quarta stagione di Orange Is The New Black ci aveva lasciati in sospeso con le detenute del Penitenziario di Litchfield assetate di vendetta e miglioramenti. Adesso che la quinta stagione è finalmente disponibile in streaming su Netflix, potremo placare la nostra sete dello show più ricco di colpi di scena ed irriverente della TV. Non vogliamo sbilanciarci nè spoilerare, ma possiamo essere certi che qualcosa cambierà a Litchfield.

Danielle Brooks è stata una delle assolute protagoniste della scorsa stagione, e tutto ci fa supporre che la rivedremo molto spesso anche in questa. Dopo la tragica morte dell’amica Poussey Washington, infatti, Taystee vuole giustizia, e cercherà di ottenerla con ogni mezzo a sua disposizione.

Le vedi pensare ‘Come possiamo comunicare al mondo questo messaggio così forte riguardo ad una riforma della prigione?’ Lei [Taystee] sta cercando di costruire nuove basi ad un sistema che non funziona, che sta crollando.

Ha dichiarato la Brooks durante una chiacchierata con Entertainment Weekly.

è come se un tornado avesse investito Litchfield. Ogni tempesta che potete immaginare si sta per abbattere su Litchfield. Vedremo queste donne prendere il controllo.

Vedremo combattere Taystee. Per la propria vita e per fare giustizia per la sua amica. Penso che dovendo affrontare tutto quello che ha affrontato lei sia facile deprimersi e pensare di non avere ragioni per vivere. Ma c’è qualcosa che le dà uno scopo, ed è, penso, dover affrontare questa perdita in particolare.

La quinta stagione è oltretutto la preferita dell’attrice, per l’approccio “tosto” del suo personaggio.