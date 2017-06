Di Francesco allenatore della Roma?! Il suo 443 chiave per il prossimo mercato

Cambio della guardia in casa giallorossa. Come è ben noto Luciano Spalletti è approdato a Milano, sponda nerazzurra, legandosi con l’Inter attraverso un contratto biennale con opzione per un terzo anno sulla base di 4 milioni netti di euro a stagione.

Alla Capitale, invece, sarà Eusebio Di Francesco a raccogliere la sua eredità. L’allenatore abruzzese firmerà un accordo biennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione. L’insidia riguardante la clausola rescissoria posta dal Sassuolo sul suo tecnico, da 3 milioni di euro, è stata risolta giovedì sera in occasione della semifinale del campionato Primavera tra i giallorossi e l’Inter disputatasi a Reggio Emilia. Il club capeggiato da Pallotta arginerà l’esborso economico di tale cifra attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche, pronte ad indossare la casacca neroverde.

L’affare, molto probabilmente, verrà ufficializzato ad inizio o metà della prossima settimana, con Eusebio Di Francesco che effettuerà un ritorno nella cosiddetta città eterna, avendo indossato la maglia della Roma, da calciatore, dal 1997 al 2001, conquistando il titolo di campione d’Italia nella stagione 2000/2001, per poi tornare nuovamente in riva al Tevere tra il 2005 e il 2006 nel ruolo di team-manager proprio con Spalletti allenatore della Lupa.

Il modulo tattico a cui si ispira il tecnico abruzzese è il “4-3-3” e la dirigenza giallorossa dovrà fare in modo di trattenere le pedine fondamentali della compagine romanista con l’aggiunta di elementi preziosi che possano permettere alla Roma di effettuare il tanto attesa salto di qualità, mettendo nel mirino la conquista dello scudetto, dopo il secondo posto ottenuto nella stagione appena conclusa. Tra i partenti vi sarà di sicuro Rudiger, pronto a riabbracciare Spalletti, in una nuova avventura professionale all’Inter.

L’operazione riguardante il difensore tedesco si aggira sui 50 milioni di euro e la dirigenza giallorossa, in base a questa offerta, appare propensa nel lasciarlo partire. Esclusa invece una cessione di Nainggolan con direzione Inter. Il “ninja” è indubbiamente un pupillo di Spalletti, ma il presidente Pallotta si appresta a rinnovare il contratto al centrocampista belga-indonesiano sino al 2021, così come nelle scorse settimane abbiamo assistito al prolungamento del contratto di Strootman e di De Rossi. In attacco si è leggermente affievolito il pressing del Liverpool su Salah, anche se in quella zona di campo, Di Francesco vorrebbe portare con sé dal Sassuolo, Domenico Berardi, oramai pronto ad indossare la maglia di un top club.

Dalla società emiliana potrebbe far ritorno alla casa madre Lorenzo Pellegrini, centrocampista che nell’ultima stagione ha destato un’ottima impressione. Nel frattempo l’agente di Mario Rui, nella giornata di ieri, ha smentito la possibilità che il suo assistito approdi al Napoli, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore nella passata esperienza all’Empoli. A suo avviso Mario Rui rientra nei progetti della Roma, e dopo un’annata contraddistinta da un grave infortunio patito nella scorsa estate, è pronto a rivestire un ruolo da protagonista.

L’imperativo di Eusebio Di Francesco è quello di non vedersi smembrata una rosa che ha ben figurato nell’ultima stagione, al fine di lottare con ardore ed ambizione sia in campionato che nel prestigioso palcoscenico della Champions League. Per l’allenatore natio di Pescara è la sua prima grande opportunità in un club che indiscutibilmente miri in alto, motivo per cui non vorrà farsi sfuggire la ghiotta chance di tracciare un percorso indelebile.