Pharrell Williams nella colonna sonora di Cattivissimo me 3. Yellow light riuscirà a bissare il successo di Happy?

Quattro anni fa usciva al cinema il secondo, attesissimo capitolo di Cattivissimo me, il film d’animazione di produzione statunitense che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo.

La colonna sonora del film, curata da Pharrell Williams, ha giocato un ruolo importante nella promozione del film: infatti il singolo Happy risulta uno dei più venduti degli ultimi dieci anni, e il video che lo accompagna conta decine di milioni di visualizzazioni. La canzone è stata inoltre candidata al premio Oscar nel 2014, anche se quell’anno vinse “Let it go“, brano portante della colonna sonora di Frozen.

Yellow Light erede di Happy?

Considerato il successo planetario ottenuto da Happy, quando si è trattato di scegliere gli autori della colonna sonora del terzo capitolo della saga, è sembrato più che naturale rivolgersi nuovamente a Pharrell. L’uscita di Cattivissimo 3 è prevista per il 30 giugno, e il singolo estratto dai brani della sua colonna sonora si intitola “Yellow light”. Il video musicale della canzone è stato pubblicato proprio ieri su You Tube, e conta già migliaia di visualizzazioni.

Le aspettative sono state altissime fin dall’inizio: riuscire a bissare un successo come quello ottenuto da Happy non sarebbe certo stata un’impresa facile.

Forse è proprio per questo motivo che il compito di curare la colonna sonora è stato affidato a Pharrell Williams per la seconda volta. Chi meglio di lui avrebbe potuto raggiungere un nuovo trionfo?

Eppure pare che Yellow Light abbia disatteso quelle che erano un po’ le previsioni generali. Infatti l’accoglienza per ora è stata abbastanza tiepida. Il motivo? Certamente non si tratta della canzone in sé: Yellow Light è senza dubbio un ottimo singolo, orecchiabile, ritmato e adatto a far parte della colonna sonora del film. Tuttavia, come già accennato in precedenza, ottenere la stessa risonanza di Happy sarebbe praticamente un miracolo, a prescindere dalla bravura e dal talento di Pharrell.

Il video musicale di Yellow Light

Anche il video musicale di Happy aveva ottenuto grandissima risonanza. Le immagini che mostravano Pharrell Williams cantare e ballare lungo le vie di Los Angeles avevano fatto il giro del mondo; in Yellow Light il cantante si muove ancora lungo le strade, questa volta seguito fedelmente dai Minions, ma lo scenario in realtà è quello di un videogioco virtuale.