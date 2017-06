Tom Cruise: 10 peggiori film della sua carriera prima di “La Mummia”

La Mummia, l’ultimo lavoro di Tom Cruise, è in programmazione proprio in questi giorni in tutti i cinema italiani. La pellicola, remake di un vecchio film degli anni Trenta, nonostante la presenza di Tom e del “gladiatore” Russel Crowe, sembra si potrà annoverare tra le peggiori performance dell’attore statunitense.

Tom Cruise forse non potrà essere considerato il più grande attore di Hollywood, ma nel tempo ha sicuramente dimostrato di avere ottime doti recitative: film come Nato il 4 luglio, Magnolia o Collateral sono la dimostrazione che Cruise possiede un eccezionale talento interpretativo, che lo rende degno di far parte dello star system.

Tuttavia la filmografia di Tom Cruise è ricca di titoli di scarso valore: alcuni di questi sono film molto noti, che hanno ottenuto un grandissimo successo ai botteghini di tutto il mondo; altri invece vengono ricordati a malapena anche dai più grandi fan dell’attore americano.

Vediamo allora una piccola classifica dei peggiori film di Tom Cruise:

10: Top Gun

E’ praticamente impossibile non conoscere o non aver sentito parlare di questo film. Arrivata nei cinema nel 1986, la pellicola di Tony Scott ottenne uno strepitoso successo, dando il via definitivo alla carriera di Tom Cruise e diventando una sorta di film-cult delle generazioni più giovani. L’immagine dell’allora ventiquattrenne Cruise che inforca i suoi Ray Ban da pilota e sale sull’aereo è rimasta nella storia del cinema e del costume, così come le sue spericolate scene d’azione. Per quanto queste ultime siano ben fatte e tengano lo spettatore col fiato sospeso, non sono sufficienti a salvare il film, che nel complesso è scontato, superficiale e con dialoghi prevedibili.

9: Innocenti bugie

Quella che doveva essere un’accoppiata vincente, formata da Tom Cruise e Cameron Diaz, nella realtà lascia un po’ a desiderare. Un action movie alla vecchia maniera, con scene d’azione che si alternano a momenti tragicomici; il tutto corredato dalla classica love story tra i protagonisti. Risultato: nonostante gli irresistibili sorrisi di Cruise e Diaz, il film non decolla.

8. Cuori ribelli

La pellicola consacra l’amore tra Tom Cruise e Nicole Kidman, ma questo non la salva dalla banalità della sceneggiatura. Protagonisti bellissimi, paesaggi mozzafiato, un bravo regista (Ron Howard), ma nulla di più.

7. Vanilla Sky

Ritorna la coppia Cruise-Diaz, insieme alla bravissima Penelope Cruz. I presupposti sono buoni: storia interessante, cast indovinato, ottima regia. Tuttavia il film annaspa, e fatica a galleggiare nel mare di confusione in cui è sprofondato. Inconcludente e ambiguo.

6. Jack Reacher 2: Never Go Back

L’intento era buono: il primo film di questa serie, un action movie di grande impatto e di ottima realizzazione, aveva ottenuto risultati positivi. Ma Jack Reacher 2 delude le aspettative, rivelandosi non all’altezza del capitolo precedente. Anche in questo caso la presenza del sempre bravo Cruise non riesce a fare il miracolo.

5. Leoni per agnelli

Un cast di stelle per un film faticoso: Tom Cruise è affiancato da star del calibro di Meryl Streep e Robert Redford, in una pellicola che vuole essere impegnata ma che si focalizza eccessivamente sui dialoghi, risultando pesante e poco piacevole.

4. Giorni di tuono

Il film che fa incontrare e innamorare la coppia Cruise-Kidman. A parte questo, la storia del pilota bello e ribelle che pensa solo alle macchine e ha un brutto carattere difficilmente rimane impressa. Banale e leggermente noioso.

3. Un week-end da leone

Pochi ricorderanno questo film del 1983: Tom Cruise è ancora giovane e non famosissimo, la storia è orchestrata come una sex-comedy all’americana, un po’ demenziale e poco divertente. Decisamente da dimenticare.

2. Legend

Di leggendario c’è solo il titolo in questo fantasy-thriller di Ridley Scott del 1985. Scarsi consensi e critiche negative per un film dai dialoghi ingenui e dalla trama interessante ma superficiale.

1. Cocktail

Impossibile non mettere in cima alla lista questo film del 1988, che vede Tom Cruise in un momento di forte ascesa, reduce dall’enorme successo di Top Gun. Un giovanotto prestante di belle speranze diventa un bravissimo barman, esperto nel far volteggiare in aria bottiglie e bicchieri: un vero e proprio acrobata del settore. Il sorriso accattivante di Cruise ben si adatta a questo personaggio un po’ stereotipato, ambizioso ma ingenuo, vanitoso e romantico, che porta avanti la storia fino all’ inevitabile lieto fine. Tom Cruise ce la mette tutta, ma le battute banali e la sceneggiatura debole uccidono il film, portandolo dritto alla prima posizione di questa classifica.