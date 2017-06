Ecco un elenco di film horror indie da vedere almeno un volta

Negli ultimi anni c’è stato un boom di film (ritenuti minori) horror indie che si sono fatti conoscere nel mainstream. Fra questi, l‘ultimo è “It Comes at Night”, diretto da Trey Edward Shults e interpretato da Joel Edgerton, uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 Giugno 2017.

Noi vi proponiamo altri film horror e simili, che meriterebbero maggior attenzione:

“The Witch”

Locandina del film “The Witch”

Data di uscita: 18 Agosto 2016

Diretto da Robert Eggers, questo film horror-storico viene ambientato nel 1630 in New England. Una famiglia viene espulsa dal loro villaggio per l’estremismo del capo di famiglia William nell’interpretare la Bibbia. Un giorno il figlio minore Samuel, neonato affidato alla sorella, scompare. Da questo avvenimento, scaturiranno una serie di sentimenti di odio e di rabbia tra i membri della famiglia. William e la moglie Katherine saranno sempre più in conflitto. Thomasin è insofferente nei confronti dei fratelli minori gemelli. Caleb proverà attrazione sessuale nei confronti di Thomasin. Oltre ai problemi familiari, altri fatti strani circonderanno la casa: la capra non fornirà più il latte, ma sangue e un coniglio riuscirà ad uccidere il cane di famiglia.

Stregoneria, superstizioni e religione sono gli elementi chiave che caratterizzano questo film.

“Green Room”

Locandina del film “Green Room”

Data di uscita: 15 Aprile 2016 (Stati Uniti)

“Green Room” di Jeremy Saulnier è un horror-thriller incentrato su una giovane punk rock band testimone di un omicidio, che dovrà scappare da un locale in cui saranno resi prigionieri dai proprietari, complici di un gruppo di skinhead che attuano l’omicidio. Durante la ricerca di una via d’uscita, le vittime troveranno un laboratorio di droga nei sotterranei del locale. Questo sarà un ulteriore motivo per gli skinhead di eliminare i membri della band. Le scene di fuga, uccisioni e spari si susseguono uno dopo l’altro, cercando di togliere il fiato allo spettatore.

“It Follows”

Locandina del film “It Follows”

Data di uscita: 6 Luglio 2016

“It Follows”, film diretto da David R. Mitchell, è classificato come horror psicologico.

Una giovane donna spaventata scappa di casa. Più tardi quella notte in una spiaggia, piangente, telefona al padre dicendogli che vuole bene a lui e alla madre. Il mattino dopo viene trovata morta con il corpo mutilato sulla sabbia.

Un’altra ragazza, Jay, esce con Hugh. Vanno al cinema, ma escono quasi subito dalla sala perchè Hugh diventa nervoso dopo aver visto una ragazza che Jay non riesce a vedere. La sera successiva, dopo aver fatto l’amore con lei in auto, Hugh cloroformizza Jay, che si risveglia legata a una sedia. Hugh le spiega che qualcosa la inseguirà. Qualcuno l’ha trasmessa a lui e adesso lui l’ha trasmessa a lei. Le dice che potrebbe assomigliare a qualcuno che conosce o ad uno sconosciuto. Per Jay inizierà la fuga da qualcosa che la perseguita, ma dal quale sembra impossibile scappare.

“Babadook”

Locandina del film “Babadook”

Data di uscita: 15 Luglio 2016

Un film per molti definito come un horror psicologico, è diretto da Jennifer Kent. Racconta la storia di una madre che, dopo aver perso il marito in un incidente stradale, alleva il figlio Samuel da sola. Samuel è convinto che dei mostri minaccino lui e la madre e incomincia a sviluppare problemi di comportamento. Un giorno la madre trova un libro per bambini, dal titolo “Mr Babadook”, e il figlio è convinto che il mostro che li perseguita sia proprio quello descritto nel libro. A chiudere il film sarà un finale imprevedibile, fuori dall’ordinario in confronto a molti film di questo genere.

Il film ha ricevuto gli elogi da Stephen King che lo ha definito “profondamente disturbante”.



“Under The Skin”

Locandina del film “Under The Skin”

Data di uscita: 28 Agosto 2014

Diretto da Jonathan Glazer, basato sul romanzo “Sotto la pelle” di Michel Faber.

Una misteriosa e attraente ragazza è in realtà un’aliena con la pelle nera, travestita con sembianze umane. Essa gira il paese seducendo vari uomini. Una volta sedotti, gli uomini vengono portati in un ambiente onirico ed immersi in una sostanza scura, dalla quale rimangono intrappolati. Fredda e priva di sentimenti, cambierà il suo destino quando incontra un ragazzo affetto da neurofibromatosie. Dopo questo incontro la ragazza diventa emotivamente sensibile e inizia a provare esperienze umane ed azioni comuni (come assaggiare un pezzo di torta). Combattutta dal suo essere, si ritroverà in situazioni che prima di quell’incontro le risultavano insensate, ma che la porteranno ad un triste destino.