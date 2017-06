Guarda “Secrets”, il nuovo video di The Weeknd

è uscito il video di “Secrets”, l’ultimo singolo di The Weeknd.

“Secrets” è il nuovo singolo tratto dall’album “Starboy” di The Weeknd, e oggi l’artista ne ha rilasciato il video.

Diretto da Pedro Martin-Calero, all’inizio del video possiamo ascoltare le parole in francese di una ragazza, che si ritrova ben presto a fluttuare nell’aria, trasportata, da uomini in giacca e cravatta, su di un letto romboidale in una stanza di quello che sembrerebbe a prima vista un hotel. Qui la ragazza sembra consumare un rapporto sessuale con un uomo che appare e scompare – fantasma? Rappresentazione di autoerotismo? – e riuscirà ad andarsene. Il tutto osservato dal cantante stesso da un ascensore. La ragazza ritroverà l’uomo della sua visione, e con lui inizierà a rincorrersi per tutto lo stabile.

Intanto, fuori, The Weeknd affronta il freddo e la neve per osservare il palazzo, che si rivela essere un’enorme croce di cemento.

Trama complicata per un video musicale? Forse. Tuttavia la sofisticata direzione di Pedro Martin-Calero ha permesso di creare un video elegante, futuristico e, siamo quasi certi, anche piuttosto costoso, che vale tutti i 3 minuti spesi ad ammirarlo.