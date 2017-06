Lorde: “Perfect Places” è il terzo singolo estratto da “Melodrama”

“Perfect Places” è il terzo singolo di Lorde estratto dall’album “Melodrama”, in uscita il 16 giugno.

Dopo il successo planetario di “Pure Heroin“, del 2013 (3 dischi di Platino, più di 4 milioni di copie vendute e due Grammy conquistati), la giovane cantautrice tornerà questo mese con il suo secondo album in studio “Melodrama“, prodotto dalla stessa Lorde con jack Antonoff e Frank Dukes.

“Green Light“, primo singolo estratto e subito trend topic sugli account social di tutto il mondo, ha ottenuto l’impressionante cifra di 2 miliardi (miliardi!) di impression su Twitter nelle prime 24 ore dalla release. Il video di Grant Singer ha totalizzato oltre 71 milioni di visualizzazioni.

Anche la seconda traccia estratta, “Liability“, emozionante ballad, ha ottenuto lo stesso un grande successo, e adesso l’artista neozelandese ha rilasciato “Perfect Places“, già Best New Track per Pitchfork.

Persino il compianto David Bowie dimostrò di apprezzare Lorde, che definì “il futuro della musica”, e pare che la giovane Ella Yelich-O’Connor non stia deludendo le aspettative del Duca Bianco.

Lorde sarà in concerto in italia in un’unica data all’Alcatraz di Milano il prossimo Ottobre.