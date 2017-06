Microsoft annuncia la nuova console Xbox One X

Dopo un anno di attesa, Microsoft ha finalmente rivelato cosa si nascondeva dietro al Progetto Scorpio… la nuova console Xbox One X.

In conferenza stampa all’E3 (la rassegna dedicata al mondo videoludico che permette ogni anno a Microsoft, Sony, Ea e molti altri di presentare i nuovi lavori) Microsoft ha presentato la nuova console Xbox One X, la prima ad essere realizzata per la visione in 4k. Era già stata annunciata con un trailer all’E3 dell’anno precedente con il nome di Project Scorpio. Adesso finalmente possiamo vedere la nuova console Xbox One X in versione fisica e con tutte le sue caratteristiche tecniche:

GPU da 6 teraflop basata su 40 CU

frequenza di clock a 1172MHz

12GB di GDDR5

ampiezza di banda di 326GB/s.

La CPU è rimasta la stessa dell’Xbox One, un chip AMD Jaguar a 8 core. La differenza di Xbox One X con la versione precedente consiste nelle frequenza, che è stata aumentata del 31%, passando da 1,75GHz a 2,3GHz.

Microsoft ha anche dichiarato, durante la conferenza svoltasi a Los Angeles, che Xbox One X sarà la console più potente di sempre (6 TFLOP rispetto ai 4,2 di PS4 Pro). Supporterà il playback di video e Blu-Ray 4k, ma anche il True 4k nei videogiochi. Le dimensioni della console la rendono anche la più piccola di sempre. Tutto questo grazie ad un sistema di raffreddamento a liquido a camera di vapore, una novità nel settore.

I giochi di Xbox One saranno migliorati con Xbox One X, rendendoli più definiti applicando di default un filtraggio anisotropico 16x e il supersampling anti-aliasing. Ciò significa che gli utenti non avranno bisogno di una TV 4k per vedere la nuova qualità di video.

Qui sotto vi lasciamo il video premiere presentato all’E3 2017.

Il nuovo gioiello Xbox One X della Microsoft sarà disponibile dal 7 Novembre 2017 a 499€.