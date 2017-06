Rihanna e Kendrick Lamar sul set per il video di “Loyalty”

Fresca della collaborazione con DJ Khaled e Bryson Tiller, RiRi si è ritrovata con il rapper Kendrick Lamar per dare il via alle riprese del video della track “Loyalty“, che li vede collaborare nell’ultimo album dell’artista di Compton. Una breve clip dal set ha fatto capolino su internet: i fan possono aspettarsi un video frizzante e hot.

Purtroppo, data la brevità, la clip non permette di osservare molti dettagli e non lascia spazio a troppe supposizioni. In essa, Kendrick è accasciato, bendato, su un cuscino, in una stanza soffusamente illuminata da una luce rossa, circondato da succinte giovani. Il brano in sottofondo. In questa preview la cantante originaria delle Barbados non appare.

Questo video sarà il terzo del rapper, seguito di “Humble” e “DNA“, sempre contenuti nel disco di Platino “DAMN“. Ad ora, “Loyalty” ha superato i 90 milioni di ascolti su Spotify, e questa potrebbe essere una delle ragioni della scelta dell’artista di usarla come terza traccia visuale.

L’artista 29enne recentemente ha inoltre parlato della sua esperienza di lavoro con Rihanna: