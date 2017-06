“Shin Godzilla”: il capolavoro di Hideaki Anno e Shinji Higuchi arriva in Italia

“Shin Godzilla”: il mostro atomico ritorna al cinema e sfida l’America.

Gli Stati Uniti avevano riprodotto una versiona tutta loro del lucertolone più famoso di tutti i tempi. Nel 2014 infatti uscì “Godzilla”, diretto da Gareth Edwars, in occasione del 60° anniversario della nascita di Godzilla, e dal quale poi si è deciso di girare un sequel e un crossover con la serie di “King Kong”.

Il Giappone però non è stata a guardare, anzi. Considerandolo una loro creazione, ha deciso di girare un nuovo film basato su Godzilla. Quasi come volesse mettere in chiaro che il lucertolone nucleare è loro e solo la versione proposta dal paese Sol Levante può esser considerata originale. Non a caso il titolo del film in uscita sarà “Shin Godzilla”, che noi possiamo tradurre come “Vero Godzilla”. Più chiaro di così non si può.

Il primo film di Godzilla, diretto da Ishirō Honda nel 1954 e distribuito dalla casa di produzione Toho, ha moltissime differenze con la nuova versione in “Shin Godzilla”. Non parliamo solo di qualità audio/video ed effetti speciali, ma dal fatto che “Shin Godzilla” non appartiene al ciclo della serie del dinosauro atomico. Infatti, quello che vedremo al cinema, non sarà affatto un sequel, ma un reboot, un nuovo inizio con la stessa storia e lo stesso protagonista.

I registi di “Shin Godzilla” sono due icone del mondo anime giapponese.

I registi che hanno diretto “Shin Godzilla” sono due icone del mondo anime giapponese, i quali hanno avuto anche un enorme successo in Occidente. Stiamo parlando di Hideaki Anno e Shinji Higuchi, che avevano già lavorato insieme all’anime Neon Genesis Evangelion. La forza chiave su cui hanno basato il film sono gli effetti speciali definiti “ibridi” (tradizionali effetti prostetici del tutto analogici rielaborati al computer). Questa tecnica venne già utilizzati da Higuchi in Attack on Titan.

In Giappone è stato rilasciato l’anno scorso ad Ottobre, ottenendo uno straordinario successo anche dalla critica. Guadagnò 76 milioni di dollari, vincendo inoltre sette premi su undici nomination ai Japan Academy Prize, gli Oscar giapponesi.

In Italia non dovremo aspettare molto. Infatti “Shin Godzilla” potremo vederlo sul grande schermo il 3, 4 e 5 Luglio come evento speciale del circuito Stardust, in collaborazione con Dynit e Minerva Pictures.