Svelata l’identità del personaggio di Zendaya in Spider-Man: Homecoming

A meno di un mese dall’uscita nelle sale di “Spider-Man: Homecoming“, prevista per il prossimo 6 Luglio, si sapeva che l’attrice e cantante Zendaya avrebbe fatto parte del cast e che il suo personaggio avrebbe avuto un importante ruolo nel film. Ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità e la Marvel quella di svelare qualcosa più del nome, Michelle, di questo personaggio, non se l’è presa.

Adesso però, grazie alla Junior Novel che accompagna il film, Nerdist ha dichiarato di essere riuscito a risalire ad un cognome, connesso ad uno dei personaggi principali del film. Se non volete spoiler, guardatevi questa bella foto tratta dal trailer del film e fermatevi qui.

Nel libro, il nome completo di Michelle è Michelle Toomes. Ai fan più accaniti della Marvel avrà già iniziato a trillare un campanello in testa. O forse no? Michelle Toomes. Adrian Toomes.

Ancora niente? D’accordo. Proviamo con “L’Avvoltoio“, interpretato da Michael Keaton. Adesso è più chiaro?

Questo suggerirebbe che la bella Zendaya andrà ad interpretare la figlia dell’antagonista ed andrebbe a corroborare le parole dell’attrice che ha dichiarato più volte che non avrebbe vestito i panni nè della bella Mary-Jane nè di una nuova fiamma di Peter Parker.

Il debutto di Tom Holland nei panni del supereroe aracnide avverrà dunque il 6 Luglio in Italia ed il giorno dopo negli States. Nel film appariranno anche Robert Downey Jr. e Marisa Tomei, oltre che Chris Evans in un cameo nella parte di Capitan America.