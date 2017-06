The Killers presentano live “Run For Cover”

La band rilascerà anche il nuovo singolo “The Man” Venerdì.

Mentre cresce l’attesa per il nuovo album dei The Killers e per il singolo “The Man” che uscirà il prossimo Venerdì, lo scorso weekend il gruppo ha suonato live per la prima volta “Run For Cover“.

La traccia, che si apre su sonorità post-punk alla Interpol, esplode infine e ci riporta indietro nel tempo fino all’era “Sam’s Town” della band. Di seguito il video della performance:

Lo scorso anno il frontman Brandon Flowers aveva durante un’intervista già nominato il brano, che sarebbe in realtà dovuto apparire in “Day & Age”.

Ha otto anni. è iniziata con Stuart Price e la sua impronta continua in un certo senso a sentirsi – ma l’abbiamo ritirata fuori otto anni dopo con un nuovo produttore.

Flowers e il batterista Ronnie Vannucci hanno recentemente dichiarato a NME che il seguito di “Battle Born” del 2012 “sta arrivando”.

Dice Vannucci:

Sta venendo bene. Abbiamo avuto problemi facendo due passi avanti e poi uno indietro, per questo c’è voluto più del previsto. Continuiamo a chiederci: ‘cosa fa una band di quattro persone? Come la mantieni fresca e attuale?’ Un costante esercizio di sperimentazione.

“E ‘come dovrebbe suonare una band nel 2017?’ “, aggiunge il cantante.

Vannucci continua:

Stiamo cercando di arrivare a qualcosa che ci faccia sentire un po’ a disagio. Quando tutti saremo un po’ a disagio, sapremo che ce l’abbiamo fatta. Stiamo solo spingendoci in diverse direzioni, poi torniamo indietro e ne proviamo ancora delle altre.

The Killers saranno gli headliners al Barclaycard British Summer Time in Hyde Park (Londra) il prossimo 8 Luglio. A fargli compagnia, Elbow, tears For fears, White Lies, Cold War Kids, British Sea Power, Mew, Mystery Jets e The Strypes.