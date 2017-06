Tinashe: Joyride uscirà entro il 2017. Avrà detto la verità stavolta?

L’album pluri-ritardato potrebbe uscire presto

La cantautrice R & B Tinashe in una recente intervista con il quotidiano britannico The Guardian ha parlato dello stato di sviluppo del suo secondo album in studio e molto ritardato “Joyride“. All’inizio il disco sarebbe dovuto uscire nel 2015 ma è stato ritardato molte volte da RCA Records, l’etichetta che cura Tinashe. Per ingannare l’attesa e scusarsi con i fan, Tinashe aveva rilasciato un mixtape dal titolo “Nightride” nel 2016.

Sui ritardi ha spiegato:

“Le cose non sono sempre andate secondo il mio piano originale”, ha detto Tinashe, “ma questa è la vita e le cose cambiano”.

Nell’intervista Tinashe ha confermato in una nota che la title track Joyride doveva essere inizialmente inclusa nell’album Anti di Rihanna.

Sullo stato attuale dell’album:

“Non è come se fosse stato bloccato, è sempre meglio e migliora giorno dopo giorno. Ho intenzione di fare altri mesi di registrazione, quindi spero di farlo uscire entro quest’anno.”

Quindi l’album uscirà finalmente nel 2017? Anche se Tinashe ha detto spero e considerando i precedenti, è meglio prendere le sue parole con le pinze. Mi spiego questi ritardi per via della mancanza di materiale appetibile per l’etichetta. Ecco perché Tinashe ha detto che avrebbe trascorso altri mesi in studio di registrazione. Comunque non vediamo l’ora di ascoltare i nuovi brani della più brava artista del panorama R&B attuale.