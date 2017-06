Che fine ha fatto Cameron Diaz?

L’ex angelo Cameron Diaz era scomparsa dalle scene e adesso spiega il motivo di questa sua assenza.



L’attrice Cameron Diaz, che interpretò Natalie in “Charlie’s Angels” e Mary Jensen in “Tutti Pazzi Per Mary”, non si era più vista sul grande schermo da circa un paio d’anni. Dopo la sua interpretazione in “Annie – La Felicità è Contagiosa” del 2015, l’attrice Cameron Diaz si era ritirata dalle scene. Il motivo? Doveva ritrovare se stessa. Cameron Diaz infatti aveva ammesso di volersi prendere una pausa dal lavoro e dedicarsi a stessa, perchè stava vivendo un momento in cui non sapeva più chi fosse.

Durante una chiacchierata con l’attrice collega Gwyneth Paltrow al Goop Wellness Summit, Cameron Diaz aveva spiegato:

“Sono arrivata al punto di dirmi ‘Non posso veramente dire chi sono’. Che è una cosa difficile da affrontare. Ho sentito la necessità di riprendermi del tutto.”

Inoltre l’attrice di 44 anni – ex fidanzata di Justin Timberlake, Jared Leto e Alex Rodriguez – ha ammesso che la sua relazione con Benji Madden, musicista e membro del gruppo rock Good Charlotte, è completamente diversa da tutte le altre storie avute in passato.

Alla domanda ‘Perchè hai aspettando così tanto per sposarti?”, Cameron Diaz ha detto:

”Penso che fosse una questione che non avrei mai incontrato mio marito. Ho avuto dei fidanzati prima e c’è una grande differenza tra mariti e fidanzati. E io ora ho un marito che è mio partner nella vita e in tutto il resto.”

“Non ho mai avuto prima un sostegno così forte. Non sono mai stata amata in questo modo. Lo guardo ogni giorno e mi spinge ad andare avanti. Mi sento così fortunata.”

Cameron Diaz afferma che lei e Benji condividono gli stessi valori, nella loro forma e importanza, ed è per questo che lei lo ritiene parte fondamentale della sua vita.



“Parliamo di due persone molto diverse! Siamo così diversi l’uno dall’altro, ma condividiamo gli stessi valori: siamo come due piselli in un baccello. Siamo entrambi abbastanza strani l’uno per l’altro.”

Ha aggiunto: ”In qualche modo mio marito è stato in grado di mostrarmi e farmi capire che cosa significa essere parte di una relazione ed essere uguali.”

Svelato il mistero sulla scomparsa di Cameron Diaz, le auguriamo di ritrovare se stessa e ritornare a recitare il più presto possibile.