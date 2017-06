Giugno sarà “un gran mese” per Nicki Minaj. In arrivo nuove canzoni

La cantante ha dichiarato durante un’intervista che questo mese rilascerà nuovi lavori.

Giugno sarà “un gran mese per la musica”, o almeno per i fan di Nicki Minaj. Queste sono state infatti le parole della rapper del Queens durante una chiacchierata con Whoo Kid nel Whoolywood Shuffle Show di SiriuxXM’s Shade 45. L’artista ha raccontato al DJ di avere in serbo nuovi lavori che rilascerà nel corso di questo mese.

Nella stessa intervista, la cantante ha anche rivelato che nel suo prossimo album (seguito di “The Pinkprint” del 2014), tornerà alle origini e proporrà “un classico album hip-hop che le persone non dimenticheranno facilmente”. La data di uscita del lavoro resta tuttavia ancora sconosciuta.

la Minaj ha inoltre parlato del suo lavoro con Yo Grotti in “Rake it Up” ed espresso il suo entusiasmo nell’essersi riunita con i colleghi Lil Wayne e Drake ai Billboard Music Awards 2017:

Non so se le persone si ricordano. Ma è così che usavamo accettare i premi prima. Ogni volta che vincevo un BET award, Best Female Rapper, chiamavo su tutta la squadra. Siamo sempre stati molto uniti.

Nicki ha anche affermato che l’idea di lavorare di nuovo con Eminem e Dr. Dre non le dispiace affatto:

Oh, wow. Non ci ho mai pensato prima, ma sai cosa? è un’idea fantastica. Certo, ho lavorato con Em nel primo album, e ovviamente lo adoro… Sarebbe bello.

Di seguito potete ascoltare l’intervista integrale.