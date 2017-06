I Killers ci hanno regalato un assaggio di “The Man”

Il nuovo singolo della band di Las Vegas esce domani: la band ce ne regala un assaggio.

Si parla da un bel po’ del ritorno dei Killers, e il rilascio del nuovo singolo “The Man“, estratto da quello che sarà il quinto album in studio della band del Nevada, su iTunes domani, 14 Giugno, era storia nota.

Adesso un’immagine apparsa sugli account social della band capitanata da Brandon Flowers ne ha confermato la data d’uscita. Già bello questo, no? No, c’è di più: il gruppo non ha lasciato i fan affamati davanti al piatto vuoto fino a domani, ed ha servito come antipasto un breve filmato di presentazione della traccia, che potete gustarvi qui di seguito.

10 secondi sono un po’ pochini per giudicare, dite? Forse. Tuttavia in questo caso sono bastati per farci innamorare del brano, frizzante e rock, con quel retrogusto elettronico che ci ha fatto venire l’acquolina in bocca.

Non ci resta che attendere domani per poterci gustare il pasto completo. Intanto, bon appétit.