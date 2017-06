“Wonder Wheel” di Woody Allen uscirà a Dicembre

In un’esclusiva per Variety, Woody Allen ha dichiarato che il suo prossimo film uscirà a Dicembre.

In un’esclusiva per Variety il regista ha rivelato che il suo prossimo film si intitolerà “Wonder Wheel“, sarà un film drammatico ambientato a Coney Island negli anni ’50 e debutterà in sale selezionate il prossimo 1° Dicembre.

Il cast di “Wonder Wheel” include Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet, al suo debutto in un film di Allen dopo l’abbandono di “Match Point” per motivi familiari. Sullo schermo vedremo “personaggi incredibili, amanti, infedeli e gangsters”.

Il fatto che esca a Dicembre permetterà inoltre a “Wonder Wheel” di poter essere nominato per gli Academy Awards di quest’anno. Allen si è già dimostrato in passato uno dei favoriti agli Oscar, con tre statuette conquistate per “Hannah e le sue sorelle”, “Io e Annie” e “Midnight in Paris”.

“Wonder Wheel” verrà distribuito da Amazon Studios, con cui Allen ha già avuto modo di lavorare per “Cafe Society”, comedy drama che ha guadagnato 43.8 milioni di dollari in tutto il mondo.Sono solo due anni che Amazon ha iniziato a produrre film originali, ma si è già imposto sul mercato grazie alla realizzazione di lungometraggi quali “Manchester by the Sea” (Oscar per Casey Affleck e Kenneth Lonergan) e “The Salesman” (miglior film straniero). Ulteriori prossime realizzazioni di casa Amazon includono la commedia romantica “The Big Sick” con Kumail Nanjiani (“Silicon Valley”) e il film drammatico di Todd Haynes “Wonderstruck”.