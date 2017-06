A Ghost Story, il trailer del film con RooneY Mara e Casey Affleck.

A Ghost Story è il nuovo film che ha per protagonisti due attori attualmente in stato di grazia a Hollywood: Rooney Mara e Casey Affleck. La pellicola ha partecipato al Sundance Film Festival, ottenendo un buon successo di pubblico e critica, ma per il momento non arriverà nelle sale italiane. L’uscita di A Ghost Story negli Stati Uniti è prevista per il 7 luglio del 2017, e vedremo poi se la distribuzione toccherà anche il nostro paese.

A Ghost Story racconta la storia di una coppia sposata, molto unita ed affiatata, C e M. Il loro idillio viene interrotto dalla brusca morte di C, coinvolto un incidente stradale. M, distrutta dal dolore, va ad identificare il corpo del marito e ritorna a casa, ma non da sola.

Infatti C la segue, sotto forma di fantasma, interamente coperto da un lenzuolo bianco, e rimane a vivere con la moglie nella loro casa.

M non avverte questa presenza e continua a vivere la sua vita, soffrendo molto per la mancanza del marito e ascoltando spesso le musiche da lui composte per lei quando era ancora vivo.

La storia procede e per M il tempo passa: settimane e mesi diventano anni, mentre C, nella sua nuova forma di fantasma, percepisce il tempo in modo completamente diverso. Per lui infatti gli anni scorrono come minuti, e non si rende conto dei cambiamenti che intanto si verificano nella vita della moglie.

Così, quando M comincia a frequentare un uomo e infine lo porta a casa, C non reagisce bene, e manifesta la sua rabbia facendo volare oggetti per tutta la casa.

Sentendosi ormai lontana da quella che era la sua vecchia vita, M decide di lasciare l’abitazione e di trasferirsi altrove. C rimane da solo nella casa, e assiste alle storie e alle vite di coloro che progressivamente vanno ad abitare lì. Spettatore di momenti di felicità che si alternano a periodi più tristi, C continua il suo viaggio personale nel tempo, rimanendo fermo nello stesso posto, fino a che la casa cade in rovina e diventa un rudere.

Tuttavia la storia del fantasma non muore con lei.

Il regista di A Ghost Story è David Lowery, che aveva già lavorato in precedenza con la coppia Rooney-Mara nel 2013, col film “Senza santi in paradiso”.

A Ghost Story è accompagnato dalla colonna sonora di Daniel Hart, che gioca un ruolo fondamentale nello scandire e accompagnare il ritmo del film. La canzone scelta per fare da sfondo musicale al trailer si intitola I Get Overwhelmed, ed è stata scritta e suonata da Hart e dalla band di cui fa parte, i Dark Rooms.