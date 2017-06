è morta Anita Pallenberg, il “sesto Stone” aveva 73 anni

Morta l’attrice ed ex compagna di Keith Richards Anita Pallenberg, il “sesto Stone” aveva 73 anni.

L’attrice e modella, famosa per la sua tumultuosa relazione con il cantante dei Rolling Stones Keith Richards durante gli anni ’70 e madre di tre dei suoi figli (Marlon e Angela, 47 e 45 anni e Tara, morto in fasce), è morta ieri 13 Giugno. La notizia è stata diffusa dall’amica Stella Schnabel sul suo profilo Instagram: “Non ho mai conosciuto una donna come te, Anita“. Le cause del decesso non sono state rese note.

I have never met a woman quite like you Anita. A post shared by Stella Madrid 🍓 (@stella__schnabel) on Jun 13, 2017 at 1:14pm PDT

Richards si è detto “devastato” dalla notizia.

Anita Pallenberg aveva origini tedesche ed italiane ed era nata a Roma nel 1944.

Ad un concerto dei Rolling Stones a Monaco nel ’65 conobbe il chitarrista Brian Jones ed intraprese con lui una relazione. Fu dopo una violenta scenata di Jones che Keith Richards la portò con sé in Inghilterra e i due iniziarono a fare coppia fissa. La loro storia durò una dozzina d’anni, fino al 1980.

Per la sua influenza quale musa della band e la sua partecipazione a brani classici come “Sympathy For The Devil”, l’assistente del gruppo Jo Bergman la definì “il sesto Stone“.

La Pallenberg ha per la maggior parte della sua vita combattuto contro la dipendenza da eroina, che la portò, assieme a Richards, ad avere seri guai con la legge nel 1977. Nel 2014 l’attrice ha tuttavia dichiarato di essere pulita da più di 14 anni.

Durante i primi anni duemila si diplomò in fashion design alla Central Saint Martins di Londra.

Per quanto riguarda la carriera di attrice, Anita ha recitato, tra gli altri, in film quali Barbarella del 1968 o nel controverso Performance del 1970, insieme all’altro Stone Jagger, al suo debutto nella recitazione.