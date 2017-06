Michelle Monaghan torna accanto a Tom Cruise in “Mission: Impossible 6”

L’attrice che interpreta Julia Meade torna nel cast



Una grande notizia per gli appassionati di cinema: Michelle Monaghan sarà presente nel cast di “Mission: Impossible 6″ accanto a Tom Cruise. A dare questa notizia è stato il regista del film, Christopher McQuarrie, che ha postato sul suo profilo Instagram la foto della Monaghan sul set del film.

Non è mancato molto per avere una risposta da parte di Michelle Monaghan, che ha ben presto pubblicato un tweet con le parole: “Missione accettata. Sono entusiasta di riunirmi con Tom Cruise per MI6! Non vedo l’ora di mostrarvi la storia di Julia”.

Mission accepted. So thrilled to be reuniting w/ @TomCruise for #MI6! Can’t wait to show you guys more of Julia’s story 💥 #missionimpossible pic.twitter.com/YQjfIS8qob — Michelle Monaghan (@realmonaghan) 13 giugno 2017

La storia di Julia in Mission Impossible

Julia Meade, il personaggio interpretato da Michelle Monaghan, fa il suo ingresso nella storia del film per la prima volta in “Mission: Impossible 3”, dove veste i panni della moglie di Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. L’amore tra Julia e Ethan è così forte che quest’ultimo decide di abbandonare la sua vita pericolosa per un tranquillo lavoro d’ufficio. Con la continuazione della saga, però, il presonaggio di Julia è stato man mano ridotto ad un semplice cameo, come la donna che dev’essere allontanata dal protagonista per essere protetta da terribili pericoli.

Nel quinto capitolo di “Mission: Impossible”, sempre diretto da Christopher McQuarrie, Julia spariva totalmente dalla storia, tanto da essere rimpiazzata da Ethan con un nuovo amore, quello per Ilsa Faust, l’agente segreto interpretato da Rebecca Ferguson. Ed è in questo scenario che, con il sesto capitolo, tornerà il personaggio di Julia. Che ruolo avrà nella storia? In che modo verrà reintegrato un personaggio ignorato nel capitolo precedente? Lo scopriremo soltanto dal 27 luglio 2018, giorno in cui il film arriverà nelle sale cinematografiche.