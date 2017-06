Thirty Seconds to Mars: in arrivo il nuovo album

I Thirty Second to Mars annunciano l’uscita del loro prossimo album

È stato proprio Jared Leto, frontman del gruppo Thirty Seconds to Mars, a lanciare la notizia con un video pubblicato sulla sua pagina Twitter. La notizia che tutti i fan aspettavano da tempo, è quindi stata ufficializzata, e si aspetta l’uscita di un nuovo album entro il 2017.

L’ultimo lavoro discografico dei Thirty Seconds to Mars risale ormai al 2013, quando uscì l’album Love, Lust, Faith and Dreams. Per il momento la band di Jared Leto è ancora impegnata con il tour negli Stati Uniti insieme ai Muse, che vede come ultima tappa quella del 24 settembre, pertanto è probabile che l’uscita dell’album avverrà dopo questa data.

Il video di Jared Leto condiviso su Twitter

Il video condiviso da Jared Leto è breve ma molto interessante, e mostra il frontman dei Thirty Seconds to Mars vestito in modo stravagante, con una maschera a retina, piena di glitter, che gli copre la faccia. In sottofondo una musica che, secondo alcuni, potrebbe essere un’anticipazione di una nuova traccia. Alla fine del breve video, una scritta su fondo nero annuncia “The new album coming soon”. Poche e semplici parole che però risvegliano entusiasmo e speranze per i fan del gruppo.

Le dichiarazioni di Jared Leto

In una recente intervista, il frontman Jared Leto aveva già annunciato di essere al lavoro con la band per il quinto album della loro carriera. Entusiasta del risultato, aveva annunciato la possibile uscita entro il 2017. Il video pubblicato su Twitter non fa che confermare questa grande notizia.