Bumblebee e Hailee Steinfield nel nuovo spin-off dei Transformers

Bumblebee e Hailee Steinfield saranno i protagonisti del film spin-off dei Transformers.

Vi siete già segnati sul calendario il giorno 22 Giugno per l’uscita del nuovo capitolo di “Transformers: L’Ultimo Cavaliere”? Allora vi annunciamo anche un’altra data, sempre legata alla serie dei robot mutaforme che sta conquistando il mercato internazionale. Perchè la Paramount ha deciso di realizzare uno spin-off basato interamente sul più giovane dei Transformers, Bumblebee. Il film sarà diretto da Travis Knight, conosciuto per “Kubo e la spada magica”, e vedrà la partecipazione come protagonista Hailee Steinfield (Nadine Franklin in “17 anni – E Come Uscirne Vivi) che avrà un ruolo da maschiaccio appassionata di macchine.

Il regista Travis Knight porterà Bumblebee indietro nel tempo.

Il film sarà ambientato negli anni ’80, periodo in cui i robot giocattoli e i cartoni animati basati sui Transformers iniziavano a conquistarsi la loro fetta di mercato. Andando indietro nel tempo, porterà Bumblebee ad un ringiovanimento, in particolare nel colore: infatti potrebbe ritornare al giallo limone della Volkswagen Beetle che, nel primo “Transformers” di Michael Bay, era stato sostituito con una Camaro gialla e nera. Inoltre avrà temi e aspetti diversi rispetto a quelli diretti da Bay. Infatti, se nei film precedenti privilegiavano donne modelle, scontri violenti fra Transformers e umani ed un linguaggio molto colorato, nella versione di Knight la situazione sarà un pochino più soft, più sentimenti e con meno Transformers in circolazione.

La data d’uscita al cinema del film spin-off sui Transformers negli Stati Uniti è prevista per l’8 Giugno 2018, e noi non vediamo già l’ora di vedere l’accoppiata Bumblebee e Hailee Steinfield sul grande schermo.