Donnaruma non rinnova, i tifosi del Milan delusi con Gigio

Sale l’attesa in casa Milan. Quest’oggi dovrebbe essere il giorno decisivo che segnerà ,in un verso o in un altro, il destino di Donnarumma nel club rossonero.

Nella giornata di martedì dovevano giungere risposte in tal senso, ma l’unico episodio accaduto è stata la telefonata effettuata da Raiola al direttore generale del Milan, Marco Fassone, in cui veniva dato appuntamento a quest’oggi per discutere il futuro del suo assistito. Attorno a quest’incontro si è mossa la stampa, l’intera opinione pubblica, i tifosi, molti dei quali indispettiti dall’atteggiamento del portiere rossonero, che non più tardi del marzo scorso, baciava la sua maglia dopo la bruciante sconfitta rimediata dal Milan allo “Juventus Stadium”. Da allora sembra essere passato un secolo, in quanto i rapporti tra l’agente del calciatore e la nuova dirigenza del “diavolo” si siano particolarmente raffreddati. Raiola in più di un’occasione ha ribadito che Donnarumma potesse restare in forza al Milan, solo se il club di via Aldo Rossi avesse nutrito spiccate ambizioni in vista della stagione che si appresta ad iniziare. L’agente più discusso nel panorama calcistico, pretende un Milan competitivo, come garanzia per convincere il giovane portiere a restare sotto l’ombra della Madonnina.

Le settimane sono trascorse imperterrite e non vi è stato nessun sviluppo in merito alla questione del rinnovo contrattuale. Montella, così come il d.g. Fassone e il d.s. Mirabelli, hanno più volte sostenuto di non voler affidare la porta della propria squadra ad un calciatore in scadenza di contratto e distratto dalle voci di mercato, ragion per cui Donnarumma o rinnova con il club di via Aldo Rossi oppure si spalancheranno scenari diversi per lui. La situazione è la seguente: il Milan offre al portiere un rinnovo contrattuale quinquennale da 4 milioni di euro a stagione a salire, mentre Raiola pretende, altresì, una clausola rescissoria che si attesti sui 50/60 milioni di euro, con la possibilità che se i rossoneri non dovessero qualificarsi per la prossima edizione di Champions League, ovvero per la stagione 2018/2019, il suo assistito sia alquanto libero di cambiare destinazione. Le richieste dell’agente del giovane portiere del “diavolo” hanno irritato la dirigenza rossonera al pari dei tifosi, che stanno assistendo a questo rebus dai connotati stucchevoli.

Quest’oggi è previsto il D-Day, oltre non si può andare. Tale tira e molla tra le parti è durato anche abbastanza e i dirigenti del Milan hanno fretta di conoscere il futuro di Donnarumma, per prendere atto di un possibile rinnovo oppure se dovranno dare vita ad un piano B, alla ricerca sul mercato di un nuovo estremo difensore. La stagione dei rossoneri avrà il via il prossimo 3 luglio, considerando che la banda di Montella dovrà affrontare il preliminare di Europa League, ragion per cui l’”aeroplanino” vorrà avere a disposizione la rosa al completo per iniziare a lavorare con la massima concentrazione. A testimonianza di ciò vi è la campagna acquisti attuata dal duo Fassone-Mirabelli che nei primi giorni di giugno ha messo a segno già quattro colpi sensazionali, con gli arrivi di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez ed André Silva e con Biglia pronto a lasciare la Lazio per raggiungere Milano. Resta il tassello fondamentale da incardinare, quello riguardante il portiere.

Oggi sarà un giorno di non ritorno: o Raiola accetterà la cospicua offerta messa sul piatto dai dirigenti rossoneri oppure Donnarumma andrà altrove, con quel bacio sulla maglia che inevitabilmente perderà di significato, in quanto lo spietato business avrà preso il sopravvento.