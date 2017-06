Ecco 5 motivi per cui Britney Spears è nelle nostri menti

La popstar americana Britney Spears.

Britney Spears riserva un posto nei ricordi di chiunque abbia vissuto l’infanzia e l’adolescenza negli anni ’90. Infatti chi, sentendo le note del ritornello “Baby One More Time”, non inizia a canticchiarla? O magari qualcuno ha anche sognato di ballare in uniforme con la popstar americana? Penso chiunque. Perchè, sia che la odi o la ami, Britney ha fatto parte della vita di tutti.

Noi vi elenchiamo 5 motivi per cui questa cantante piacerà sempre e perchè rimane una popstar indimenticabile.

1. La ragazza della porta accanto

Negli anni ’90 Britney Spears si fece conoscere per il suo aspetto giovane e innocente. Grazie anche al video di “Baby One More Time” e “Sometimes”. Inoltre il suo viso poco truccato, le coreografie alla portata di tutti e il bubblegum, le avevano conferito l’aspetto di un’idolo per le ragazzine e il sogno romantico per i ragazzi.

2. La trasformazione da ragazzina a donna potente

Come ogni essere umano, anche Britney Spears doveva crescere. E dall’essere la ragazza della porta accanto, si è trasformata in una donna che non ha paura del rischio, sia in fatto di musica che di abbigliamento. Basti pensare a “Toxic” e “I’m A Slave 4 U”, dove vengono abbandonate le uniformi da studentessa e sostituite con quelle da hostess.

Un cambiamento radicale, ma si sa. Nel mondo dello showbusiness tutto va alla velocità della luce.

3. Icona della moda

Dall’uniforme scolastica alle tutine rosse elasticizzate che evidenziavano le curve. Dal salire sul palco con un serpente sulle spalle al vestito in denim indossato al fianco di Justin Timberlake nel 2001 durante gli American Music Awards. Questi outfit rimangono impressi nella nostra mente. Che lo vogliamo o no.

4. Le sue canzoni rimangono in testa anche dopo 10 anni

Qui non c’è da scrivere tanto. Molti di voi magari avranno ancora gli album di Britney Spears. Probabilmente saprete ancora a memoria almeno una canzone. E magari anche qualche passo delle coreografie mostrate nei video musicali. Non c’è da vergognarsi. Guardate Ed Sheeran, che ha persino fatto una cover di “Baby One More Time”.

5. Ritorna sempre, anche se non in grande stile.

Vi ricordate la caduta di Britney Spears nel 2007, quando si rasò i capelli sotto gli occhi di tantissimi testimoni? O quando prese a ombrellate la macchina di un paparazzo? E tutte quelle altre azioni che fecero pensare che la popstar avesse concluso il suo periodo di gloria? Si sbagliavano. Perchè Britney Spears è riuscita a risalire la scala del successo dopo tanti (tantissimi) scivoloni (ricordiamo la performance imbarazzante di “Gimme More”).