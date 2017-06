John Bradley West potrebbe aver “spoilerato” qualcosa di “Game of Thrones” 7?

John Bradley West potrebbe aver accidentalmente rivelato qualcosa della prossima stagione de “Il Trono di Spade”.

Tutti abbiamo quell’amico che, senza volerlo, ci svela il finale di un film o di una serie prima di darci l’opportunità di vederlo da soli. “L’amico-spoiler“. Quello che è troppo entusiasta e non riesce proprio a dominarsi dal darci non gradite anticipazioni.

Adesso, a fare la parte di questo irritante individuo quali è l’amico spoiler, potrebbe essere stato John Bradley West, Samwell Tarly nella serie HBO “Il Trono di Spade“.

L’attore ha infatti condiviso sul proprio profilo instagram una fotografia che lo ritrae in compagnia dell’amico e collega Kit Harington (Jon Snow) con il caption: “Brevemente, ma felicemente, di nuovo insieme”.

Briefly, but happily, back together again. 🙌🤗 A post shared by John Bradley (@johnbradleywest) on Jun 13, 2017 at 9:29am PDT

Ai fans dello show con una conta dei morti da far impallidire un horror non è sfuggito quel “brevemente”, che potrebbe far pensare che i due personaggi non condivideranno molte scene nella prossima stagione. I numerosi colpi di scena susseguitisi in Game of Thrones ci hanno insegnato a tenere gli occhi aperti: il timido Tarly potrebbe averci dato un indizio? Staremo a vedere. Di certo non possiamo chiedere conferme a Kit Harington, ché Jon Snow non sa mai nulla (ah-ah).

La settima stagione de “Il Trono di Spade” arriverà il 16 Luglio.

Il trailer è stato recentemente rilasciato (potete guardalo qui ).

Nella prossima stagione le cose si muoveranno “più velocemente che in passato”, ha affermato lo showrunner DB Weiss:

Le cose andranno più velocemente perchè nel mondo dei personaggi la guerra che stavano attendendo è adesso alle porte. I conflitti che si sono sviluppati nelle scorse sei stagioni incombono su di loro e questo li spinge ad agire più velocemente.