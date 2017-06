Review

Smalti Sally Hansen

Ciao Ragazze!

Come promesso eccomi qui a parlarvi degli smalti Sally Hansen che ho potuto provare gratuitamente circa una settimana fa.

(clicca qui per scoprire di più)

Vi metto questa bella immagine del Lago di Garda per farvi capire che ho testato lo smalto n 210 (Pretty Piggy) davvero in ogni occasione.

Infatti la promessa della linea Miracle Gel era quella di una manicure impeccabile fino a 14 giorni… sarà stata mantenuta?

Devo premettere che durante la scorsa settimana ho letteralmente messo alla prova questo smalto.

Per chi mi conosce, sa che lavoro in ospedale come Biotecncologa e quindi lavo spesso le mani durante il giorno ed uso guanti aderenti.

Con la maggior parte degli smalti, stando in laboratorio, dopo qualche giorno noto subito che questi iniziano a sbeccarsi sulla punta.

Inoltre, anche pulire casa e lavare i capelli sono attività che, in poco tempo, rovinano lo smalto.

Per non parlare del mare o piscina:

stando molto tempo in acqua resiste solo il semi-permanente!

Ad oggi posso dirvi che la manicure è durata circa una settimana e questo è il risultato:

Quindi una manicure fatta con smalto effetto gel (che va via con acetone semplicemente) sicuramente non dura 14 giorni (a meno che voi non usiate le mani XD).

Il rapporto qualità/prezzo degli smalti (14€ cada uno) non è del tutto conveniente perché bisogna spendere un totale di 28 € (tra smalto e top coat) per avere l’effetto ottimale.

Con uno smalto effetto gel di medio costo (es Pupa) vi assicuro che la durata è di circa 5 giorni.

Ho trovato i prodotti Sally Hansen validi ma non sono riusciti a mantenere del tutto le loro promesse in merito alla durata della manicure.

Voto Finale:

6,5 !

Spero che questa review vi sia stata utile!