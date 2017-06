Ryan Gosling fonda l’Arcadia: Emma Stone nel primo progetto della casa di produzione

Dopo il grande successo di La La Land, Ryan Gosling ed Emma Stone di nuovo insieme per “The Favourite”, anche se Gosling non recita

Un passo importante nella carriera di Ryan Gosling che, insieme all’amico e produttore Ken Kao, ha fondato la casa di produzione Arcadia. Il primo progetto della neonata casa di produzione, sembra essere il film “The Favourite” che verrà diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos e che vedrà la partecipazione, nel cast, di Emma Stone, Rachel Weizs e Olivia Colman.

Dopo aver lavorato insieme in La La Land, Gangster Squad e Crazy, Stupid, Love, Emma e Ryan si ritroveranno nel film “The Favourite“, anche se non saranno entrambi davanti alla macchina da presa. Ryan infatti non è previsto nel cast, ma vestirà i panni di neo-produttore.

L’Arcadia e la collaborazione tra Ryan Gosling e Ken Kao

Ryan Gosling e Ken Kao avevano, già in passato collaborato ad alcuni film, tra i quali The Nice Guy, e nel recente Song to Song. Dalla loro collaborazione è così nato un progetto più grande, ossia quello della casa di produzione Arcadia. Naturalmente Ken Kao non ha abbandonato le altre sue case di produzione, e continua ad occuparsi anche della Waypoint Entertainment e della BLOOM.

Il film “The Favourite” con Emma Stone e i progetti di Gosling

La casa di produzione Arcadia pone come primo grande progetto un film storico-biografico ambientato negli anni del regno della regina Anna Stuart. La protagonista sarà proprio la regina, che verrà interpretata da Olivia Coleman. Accanto a lei, in ruoli ancora non definiti saranno presenti anche Rachel Weizs e, appunto, Emma Stone.

Nel futuro di Ryan Gosling come attore, invece, c’è “Blade Runner 2049” insieme ad Harrison Ford, che vedrà la luce il prossimo ottobre.