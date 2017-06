“Star Wars: Episodio IX” in uscita nei cinema nel 2019

“Star Wars: Episodio IX” arriverà nei cinema nel 2019.

Come già annunciato dalla Lucasfilm e Walt Disney Company, “Star Wars: Episodio IX” uscirà al cinema nel 2019.

Con la saga di “Star Wars”, eravamo rimasti con il primo film della terza trilogia, “Star Wars: Il Risveglio Della Forza” uscito al cinema nel 2015, diretto da J.J. Abrams. Il secondo, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 13 Dicembre 2017, ha come titolo “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”. Annunciato anche l’ultimo capitolo in uscita a Maggio 2019, con un titolo provvisorio “Star Wars: Episodio IX”. Quest’ultimo vedrà un cambio di regia con un personaggio noto nel cinema statunitense. Stiamo parlando di Colin Trevorrow, già conosciuto per il film “Jurassic Park” uscito nel 2015.

“Star Wars: Episodio IX” prossimamente al cinema.

L’Episodio 9 è per ora programmato per essere proiettato negli Stati Uniti il giorno 24 Maggio 2019. Si presume anche che in Inghilterra, possa uscire un giorno prima o un giorno dopo. Ma conoscendo gli appuntamenti, non proprio regolari, della Disney, molti temono che la data di uscita possa essere posticipata, anche se di pochi mesi. Basti pensare a “Star Wars: Il Risveglio Della Forza”, che era stato spostato dall’estate 2015 a Dicembre dello stesso anno. Stesso discorso vale per il secondo capitolo di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”, che era stato annunciato per il 26 Maggio 2017, poi posticipato al 13 Dicembre.

Di una cosa siamo certi: le riprese inizieranno a Gennaio 2018.

Chi ci sarà in “Star Wars: Episodio IX”?

Ci sono stati tanti personaggi che hanno fatto parte di questa saga e, a questo punto, non sappiamo chi farà parte del nuovo cast di “Star Wars: Episodio IX”. Quasi per certo rivedremo nell’ultimo capitolo Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren), Andy Serkis (Supremo Leader Snoke) e Oscar Isaac (Poe Dameron). Molti però si domandano se Mark Hamill riprenderà il ruolo di Luke Skywalker, soprattutto dopo certi disaccordi con Rian Johnson, regista di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”.

In dubbio anche il personaggio della Principessa Leia, data la morte prematura di Carrie Fisher. Si vociferava che la casa di produzione avrebbe utilizzato la ricostruzione di immagini CGI per ricreare l’attrice, secondo le affermazioni del fratello Todd Fisher, ma alcuni produttori smentirono tale notizia.

La scomparsa di Carrie Fisher e il cambio di piani di Colin Trevorrow.

La morte di Carrie Fisher ha portato grossi cambiamenti ai progetti di Trevorrow. Infatti il regista aveva dichiarato che l’Episodio 9 sarebbe stato incentrato sulla Principessa Leia.

“Un minuto dopo aver girato l’ultima scena de ‘Gli Ultimi Jedi”, lei mi ha preso e detto ‘Sarò la migliore in prima linea nel 9!’ “, ha detto Trevorros a Vanity Fair “Perchè Harrison [Ford] era l’inizio e il centro nel 7, e Mark è l’inizio e il centro nell’8.”

“Lei pensava che l’Episodio 9 poteva essere il suo film. E lo sarebbe stato.”

Trevorros ha promesso che Leia sarà trattata con amore e rispetto, e tutto quello che l’anima di Carrie Fisher merita. Inoltre aggiunse che si preoccuperà dei giovani fan di Star Wars.

“E’ molto importante che io capisca cosa provino i bambini mentre guardano le storie che noi li raccontiamo,” dice a Fandango “E credo che sia importante anche il fatto che io abbia dei figli. Se un regista non ha figli, dovrebbe andare a parlare con loro, perchè gli adulti non vedono allo stesso modo di come vedavamo noi quando eravamo piccoli.”

Ci saranno altri film dopo “Star Wars: Episodio IX”?

Sono previsti dei film spin-off, di cui uno che vedrà Han Solo protagonista principale, ma senza ancora un titolo ufficiale. Un terzo spin-off è stato rivelato e, considerando le tempistiche delle case di produzione, lo si potrà vedere probabilmente nel 2020. Kennedy ha dichiarato che se dovesse esserci, sarà annunciato nell’estate 2017.

Quindi la saga di “Star Wars” non finisce qui. Infatti il CEO Bob Iger della Disney ha recentemente confessato che i film potrebbero continuare fino al 2030.