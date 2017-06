The Continental, serie spin-off di John Wick: nel cast anche Keanu Reeves?

L’attore protagonista dei film cinematografici potrebbe comparire nella serie tv

Dopo il successo dei film cinematografici di John Wick, la Lionsgate ha annunciato l’arrivo della serie tv spin-off, che sarà diretta da Chad Stahelski, co-regista del primo film. Della serie è stato ufficializzato il titolo di lavorazione, che pare essere quello di “The Continental“, e come ogni spin-off che si rispetti, partirà dalla storia raccontata dal film per concentrarsi e approfondirne aspetti più marginali.

Nella serie tv, infatti, non si parlerà di John Wick, così come accade nei film, ma di altri sicari e di come sono entrati a far parte della Tavola Alta. Come anticipato, Keanu Reeves potrebbe essere presente, probabilmente in uno dei primi episodi, per un piccolo cameo, un’apparizione che, per quanto possa essere minima, sarebbe una grande sorpresa dai fan.

Le dichiarazioni del regista Chad Stahelski

In una recente intervista per Indie Wire, il regista Chad Stahelski ha raccontato di come, insieme allo sceneggiatore Derek Kolstad, si sta lavorando alla storia della serie tv:

La struttura della storia è veramente ottima ed è molto legata al film. Riguarda tutti i continenti del mondo, come agiscono alcune persone e cosa succede nelle loro vite.

L’entusiasmo del regista è molto alto anche per quanto riguarda il suo approccio con il mondo della televisione, che, come racconta, può dare molte opportunità narrative e di approfondimento sui singoli personaggi.

Mi piace raccontare storie dalla prospettiva dei personaggi. Con la tv ci si può espandere su vari personaggi e seguirli nel loro viaggio. Si può seguire il consigliere, il somelier…si può stare dietro ognuno di essi e vedere vari aspetti del mondo, tutti quelli che invece sono limitati quando si segue soltanto un protagonista.

Riguardo alla partecipazione di Keanu Reeves e alla sua presenza nel cast della serie tv, queste sono state le parole del regista: “Penso che farà un’apparizione, ma non è una storia incentrata su John Wick“.

Nessuna conferma né smentita arrivano però da parte della Lionsgate, che non rivela nemmeno il nome dello showrunner. Dal canto suo Stahelski vorrebbe continuare la sua collaborazione con la produzione e la realizzazione della serie, sperando anche nella direzione di un paio di episodi.