Allegri parla di dimissioni dalla Juve dopo la sconfitta di Cardiff

Allegri pensieroso nella notte di Cardiff, dove la Juve ha perso 4 a 1 contro il Real Madrid nella partita valevole per la finale di Champions League 2016/17. @Credits Juve

Allegri: “ Dopo la sconfitta di Cardiff avevo pensato anche a dimettermi”

Intercettato dai giornalisti nella favolosa cornice di Livorno, in occasione del “Mr Allegri Junior Camp”, il tecnico dei bianconeri, fresco di rinnovo sino al 2020, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al futuro della sua squadra, i prossimi obiettivi da raggiungere, senza tralasciare un particolare ,degno di nota, avvenuto dopo la finale di Cardiff. L’allenatore toscano ha dichiarato che la stagione che si appresta ad iniziare rappresenterà per la Juventus un importante banco di prova, in quanto sarà fondamentale tentare nuovamente la scalata in Champions League. La sconfitta rimediata in finale contro il Real Madrid non deve sminuire quanto di ottimo compiuto durante l’intera annata, cancellando il prima possibile quel secondo tempo da incubo, che ha costretto alla resa Higuain e compagni.

Allegri avverte tutte le dirette concorrenti, affermando che la Vecchia Signora vorrà dire la sua anche in campionato, provando a mettere nel mirino il settimo scudetto consecutivo, dal sapore di un ulteriore record per il club di corso Galileo Ferraris. Inoltre, per dare la sensazione che la Juventus voglia indossare i panni da cannibale, il tecnico livornese non vorrà lasciare per strada nemmeno la coppa Italia, con l’intenzione di alzarla al cielo per la quarta volta di fila. Ambizioni di prestigio per una squadra entrata con merito nel novero delle migliori compagini d’Europa. Parlando, poi, dell’Inter che nella giornata di ieri ha presentato il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, ha dichiarato che i nerazzurri possano mirare allo scudetto, potendo annoverare una rosa di primissimo piano, aggiungendo che nella passata stagione Icardi e compagni fossero ugualmente competitivi a tal punto che sino al mese di marzo stessero percorrendo un cammino sensazionale, poi un po’ di sfortuna e un calo di tensione ingiustificato, hanno fatto sì che i nerazzurri chiudessero il campionato ad un mesto settimo posto. Sulla campagna acquisti bianconera, Allegri non si sbilancia.

L’allenatore juventino ha affermato che la dirigenza del club di corso Galileo Ferraris sia al lavoro alacremente per mettere a disposizione degli uomini che non possano far altro che migliorare ulteriormente una rosa già di gran livello. Schick, Douglas Costa, N’Zonzi, sono questi i nomi maggiormente in voga, destinati ad indossare la casacca bianconera, ma Allegri, fino a quando non avrà l’ufficialità su questi nuovi acquisti, si rifiuta di commentare calciatori non tesserati con la Juventus. Per quanto concerne il modulo tattico che verrà utilizzato nella prossima stagione, il tecnico livornese dichiara che continuerà a puntare sul “4-2-3-1” che tante soddisfazioni ha regalato, fermo restando che qualche nuovo innesto sulla trequarti ed in attacco sarà necessario per poter dar respiro e creare valide alternative ai cosiddetti titolari, anche perché Pjaca, reduce da un grave infortunio riportato alla tibia e perone, difficilmente tornerà abile e arruolabile prima di novembre.

Infine, tornando a parlare della finale di Champions League disputata a Cardiff, Allegri rivela un segreto, affermando che qualche ora dopo quella bruciante sconfitta avesse pensato alle dimissioni. Poi parlando con i dirigenti bianconeri ed avvertendo la ferrea volontà di rilanciare la sfida in Europa anche per la prossima stagione, solo allora ha cambiato idea, tornando con convinzione a progettare una Juventus in grande stile. I bianconeri torneranno a radunarsi il prossimo 10 luglio, con a seguire la tournée in Messico e la partecipazione all’International Champions Cup in cui affronteranno quattro sfide di prestigio, tra le altre contro Barcellona e Roma. Il 13 agosto gli uomini di Allegri disputeranno il primo match ufficiale, ossia la finale di Supercoppa Italiana, all’Olimpico di Roma con la Lazio. La Juventus ha come obiettivi il consolidamento della propria leadership in Italia, lanciando nuovamente il guanto di sfida in Champions League, per essere protagonista, e si spera trionfante, nella finale di Kiev.