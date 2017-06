Coldplay: nuovo singolo “All I Can Think About Is You” in uscita oggi

La band di Chris Martin presenta oggi il nuovo singolo, brano di apertura del prossimo lavoro discografico

È stato pubblicato sul canale Youtube ufficiale dei Coldplay, il nuovo singolo “All I can Think About is You“, brano che farà da apertura al prossimo album del gruppo, dal titolo “Kaleidoscope”. Finalmente il nuovo singolo, tanto atteso dai fan, oggi ha visto la luce, e come sempre ci regala grandi emozioni. Il brano presentato oggi, ad ogni modo, era già stato presentato in anteprima dalla band, in un concerto tenuto lo scorso aprile a Tokyo.

Il singolo “All I Can Think About Is You” e il video

Il brano “All I Can Think About Is You” è il secondo assaggio dell’EP “Kaleidoscope”, e segue il già noto singolo “Something just like this”. Il brano, pubblicato sul canale Youtube ufficiale, è accompagnato da un video che ne mostra anche le parole del testo, o meglio, sono le parole stesse a formare, insieme ad altri elementi, le scene del video stesso. Ad inizio video le scene mostrano l’evoluzione della vita sulla Terra, fino a trasformarsi poi in organismi e cellule.

Il testo di “All I Can Think About Is You” è stato scritto da tutti i componenti della band e prodotto da Rik Simpson, Daniel Green e Bill Rahko. Al momento i Coldplay sono a metà del loro tour europeo, e di sicuro avanno modo di proporre il nuovo singolo nei loro live.