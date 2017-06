Con “Malibu” Miley Cyrus dice basta alle droghe

Miley Cyrus nella cover di Malibu.

Miley Cyrus, che sta riscuotendo successo con il singolo “Malibu”, ha smesso di fare uso di droghe dopo aver sognato di morire in televisione.

La 24enne di “Malibu”, Miley Cyrus, ha rivelato lo scorso mese che non avrebbe più fatto uso di droghe per un periodo limitato. Proposito poi smentito dopo che la cantante ha confessato che, a causa di un incubo in cui lei crollava a terra durante uno sketch al Saturday Night Live, l’avrebbe portata a prolungare il periodo di astinenza a tempo indeterminato.

“Ho continuato a fare questo incubo. Era orribile. Ho fatto questo sogno in cui morivo durante un mio monologo al Saturday Night Live. Ero così sballata che finivo per morire. Ho fatto delle ricerche su Google, ma non era mai successo che qualcuno fosse morto per fumare marijuana. Ma nessuno ha mai fumato così tanto come lo facevo io, quindi nessuno può saperlo se sia possibile.” ha dichiarato Miley Cyrus durante un’intervista.



Miley Cyrus ha anche ammesso di aver smesso di fare uso di droghe per essere lucida quando parla della sua musica, in quanto lei crede che il suo sesto album in arrivo sia quello più importante che lei abbia mai fatto.

“Vorrei essere in grado di raccontare cosa sto facendo. Perchè io ci metto veramente tanta passione in quello che faccio e in quello che sto realizzando per questo disco. Questo è l’album più importante che io abbia mai fatto.”

“Quindi stavo pensando: se voglio sedermi su questo divanetto e raccontare alle persone cosa penso della mia nuova musica, voglio sembrare intelligente come penso di essere. Spiegare cosa sto facendo. E invece quando sono fatta, voglio solo stare a casa e mangiare.”

Miley Cyrus ha dichiarato di essere completamente pulita da qualsiasi droga e alcool dal mese di Maggio.

Miley Cyrus ha confessato: “Odio quando le persone non riescono a regolarsi… Non fumo marijuana da tre settimane e non ho mai resistito per così tanto tempo. Non sto facendo uso di droghe, non sto bevendo, sono completamente pulita adesso! Ed è qualcosa che volevo fare assolutamente.”



Il cambiamento di Miley Cyrus lo si è visto nel recente video musicale “Malibu”, ed è stato notevole. L’ex Hanna Montata è sempre stata una ragazza con un carattere molto forte e sicuramente riuscirà nel suo intento.