Ecco perché Donnaruma non ha rinnovato il contratto col Milan

Doccia gelata per il Milan: Donnarumma non ha rinnovato

Giovedì 15 giugno 2017 verrà ricordato da tutti i tifosi del Milan come il giorno del gran rifiuto. Il gran rifiuto da parte di Donnarumma e del suo entourage, ovvero sia dell’agente Mino Raiola, di rinnovare il contratto con il club rossonero. La situazione si era fatta intricata già da diverse settimane. Stava calando, gradualmente, un gelo evidente tra la dirigenza del “diavolo” rappresentata dall’amministratore delegato Marco Fassone e dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, e il procuratore del giovane portiere rossonero Mino Raiola.

Martedì si attendeva una risposta sulla proposta di prolungamento contrattuale messa in atto dal club di via Aldo Rossi e a tale richiesta, è giunta una telefonata da parte di Mino Raiola che slittava ogni tipo di decisione alla giornata di giovedì (ndr ieri). Così è stato. Dopo le 16:30 l’agente di Donnarumma si è recato a Casa Milan per incontrare Fassone e Mirabelli. Il vertice è durato pochi minuti, in quanto intorno alle 17:15 i giornalisti assiepati davanti la sede del club rossonero, sono stati convocati d’urgenza in sala stampa per assistere al comunicato ufficiale da parte dell’amministratore delegato Marco Fassone. L’a.d. rossonero senza effettuare preamboli o inutili giri di parole ha dichiarato che Donnarumma ha rifiutato categoricamente di rinnovare il contratto che lo lega al Milan sino al prossimo 30 giugno 2018.

Aggiungendo che nei giorni scorsi il d.s. Mirabelli avesse proposto un adeguamento cospicuo attraverso un quinquennale con cifre ben più superiori rispetto a quelle riportate dalle testate giornalistiche (appare probabile che l’adeguamento economico si attestasse sui 5 milioni di euro a stagione). Preso atto del doloroso rifiuto, Fassone, nonostante l’amarezza ricevuta, guarda avanti con rinnovati stimoli, sottolineando che a questo punto si metterà al lavoro assieme a Mirabelli per reperire un portiere ugualmente valido, pronto a difendere i pali del Milan. Resta lo sconcerto per questo rifiuto, proveniente da un elemento che sarebbe stato imprescindibile nella squadra di Montella in ottica futura, ma a quanto pare le pretese economiche avanzate da Raiola e probabilmente l’ambizione di approdare in un top club pronto ad affrontare la prossima Champions League, hanno fatto sì che l’estremo difensore, classe 1999, chiudesse le porte al club che lo ha visto crescere, maturare sino a compiere il debutto in massima serie. Per quanto concerne il suo futuro, appare alquanto impossibile che una squadra italiana, come ad esempio la Juventus, possa mettere gli occhi su di lui, considerando l’elevato ingaggio che l’entourage del calciatore pretenda.

A questo punto meglio dirottare le attenzioni altrove, con il Real Madrid in pole position. Nella giornata di mercoledì, tra l’altro, Zinédine Zidane è stato avvistato a Milano, dove vi era anche Mino Raiola, non escludendo la possibilità che i due si siano incontrati proprio per parlare del giovane portiere. I blancos sarebbero pronti a sborsare 8 milioni di euro a stagione per Donnarumma, consentendo al calciatore di disputare palcoscenici di primissimo piano con la maglia delle merengues, ossia nella prossima edizione della Champions League e nel Mondiale per Club, oltre che una Liga da campioni in carica. Seguono a ruota il Manchester United con De Gea in uscita e il Paris Saint Germain, pronta a sostituire Trapp non particolarmente convincente. Resta in ballo anche un’altra ipotesi, ossia che il Milan compia un braccio di ferro con Raiola, trattenendo il calciatore ancora per una stagione, ma nelle vesti di quarto portiere, non vedendo mai nemmeno la panchina, in quanto i dirigenti rossoneri si metteranno all’opera per reperire il numero uno titolare, poi Montella potrà fare leva sul giovane Plizzari, messosi in mostra nell’ultimo mondiale Under 20 con la nazionale italiana, Storari nelle vesti di terzo portiere ed infine Donnarumma.

Questa decisione dai connotati forti e punitivi, però, rischia di non giovare né al club di via Aldo Rossi né tantomeno al calciatore che vedrebbe ridursi le chance di partecipare al prossimo mondiale in Russia. Tra l’altro l’intenzione di non rinnovare il contratto, induca a presagire che l’astuto ed abile agente Mino Raiola abbia già qualche sontuosa offerta tra le mani, non lasciando il suo assistito in balia di presunti “ricatti” da parte del club di via Aldo Rossi. Spostando l’attenzione su chi possa essere, invece, il nuovo portiere titolare del Milan, crescono le quotazioni riguardante Neto. Il portiere brasiliano è in lista di partenza nella Juventus, con la Vecchia Signora che valuta il suo giocatore circa 10 milioni di euro. Non è da trascurare l’ipotesi Reina, in rottura con il presidente del Napoli, De Laurentiis, e in scadenza di contratto con la società partenopea. Più defilata l’idea esotica di Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen, con spiccata esperienza internazionale.

Meno probabile, invece, che Montella affidi le chiavi della porta rossonera ad Alex Meret, giovane portiere di proprietà dell’Udinese, resosi protagonista, nella passata stagione, della promozione in A della Spal. Sull’estremo difensore friulano è forte il pressing del Napoli e tra l’altro, se parliamo di portieri esordienti in massima serie, allora l’”aeroplanino” potrebbe concedere fiducia al prodotto del vivaio del “diavolo”: Plizzari.

Ancora qualche settimana e si farà chiarezza sul nome del sostituto di Donnarumma, fermo restando che il “no” pronunciato dal calciatore per bocca del suo agente, apra una ferita profonda nei cuori dei supporters rossoneri, che non più tardi di tre mesi fa videro il numero novantanove del Milan baciare la maglia allo “Juventus Stadium”, dopo una sconfitta bruciante con la Vecchia Signora, come a ribadire uno spiccato senso di appartenenza. Tutto è naufragato, nulla sarà più come prima, il business ha preso il sopravvento sui sentimenti, Donnarumma andrà via dal Milan e con lui l’idea di aver trovato una nuova bandiera rossonera per i prossimi dieci anni.