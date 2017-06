Ed Sheeran parla di Game of Thrones al Songwriters Hall of Fame

Il cantante è stato premiato al Songwriters Hall of Fame, a New York, e in un’intervista ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua presenza nella settima stagione della serie Game of Thrones.

Si è parlato già tanto della partecipazione di Ed Sheeran in una delle puntate della prossima stagione di Game of Thrones, così tanto che si rischia di aspettarsi un ruolo, se non importante, almeno determinante, ma ci pensa Ed Sheeran stesso a raffreddare le aspettative. Appare chiaro dalle sue parole che il suo coivolgimento nella storia delle serie HBO è minimo, un cameo molto atteso e che sicuramente verrà apprezzato, ma che non è affatto determinante ai fini della trama. Ma cos’altro conosce Ed della settima stagione, e cosa può rivelare?

Ed Sheeran in Game of Thrones: qualche anticipazione?

Sin da subito ci è stato svelato che Ed Sheeran avrebbe girato una scena con Maisie Williams, la giovane attrice che interpreta il ruolo di Arya Stark. E in effetti anche le parole di Ed ce lo confermano. Non ci da invece nessuna anticipazione, nessuna indiscrezione su come evolveranno le cose nella serie tv, dichiarando di non essere a conoscenza di nessun particolare: “Non l’ho ancora visto- assicura ai microfoni di ET -conosco soltanto la scena che ho girato con Maisie, e non è male. Mi piace”.

Anche andando più sullo specifico della scena in questione, quella che vede protagonisti Maisie Williams e Ed Sheeran, nulla ci viene rivelato: “Non succede niente di esccitante in questa scena– ci assicura –abbiamo solo una conversazione”.

Il cantante riconosce che del suo cameo in Game of Thrones si è parlato troppo, con il risultato che le aspettative siano troppo più alte di quello che è poi il risultato finale.

Nessuna indiscrezione quindi, e per scoprire quale sarà il ruolo di Ed nella serie, bisognerà aspettare la messa in onda.