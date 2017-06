George Ezra – Don’t Matter Now (Video Musicale & Testo).

George Ezra ha pubblicato il video musicale del singolo Don’t Matter Now.

Nel video musicale – anche se troppo in stile marketing – diretto da Marc Oller si vede Ezra ed il suo bellissimo cagnone mentre trascorrono un piacevole viaggio in auto. Nel filmato appaiono anche coppie felici, ragazze che fanno coreografie in spiaggia ed addirittura una donna simpatica a bordo piscina che possiede un asciugamano con la scritta “I’m Busy” che si traduce sono impegnata. Troppo marketing perché nella clip non mancano i riferimenti al singolo con scritte sparse di qua e di là. Non sono tanto invasive per il pubblico, soprattuto se consideriamo che la clip ha già fatto quasi 150 mila visualizzazioni su Youtube ed è stata pubblicata poche ore fa.

Video e store digitali nello stesso giorno

George Ezra ha pubblicato la canzone “Don’t Matter Now” come primo singolo ufficiale estratto dal suo secondo album in studio, che fa da sequel al buon “Wanted on Voyage”, uscito nel 2014.

Qui sotto il testo della canzone di George Ezra – Don’t Matter Now

Sometimes you need to be alone

It don’t matter now

Shut the door, unplug the phone

It don’t matter now

Speak in a language they don’t know

It don’t matter now

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Build a castle out of sand

It don’t matter now

Where it won’t last and it won’t stand

It don’t matter now

With a suitcase in your hand

It don’t matter now

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Batman running your hometown

Serve you well, run through the crowd

It don’t matter now

Change your name, you won’t be found

It don’t matter now

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

No, it don’t matter now