I Griffin renderanno omaggio a Adam West, il Batman degli anni ’60

La famiglia Griffin renderà tributo a Adam West con una puntata speciale.

Molti conoscono Adam West per aver interpretato Batman nella serie degli anni Sessanta. Ma pochi sanno che Adam ha avuto anche un altro ruolo, seppur secondario, in una delle famiglie americane più famose di questi ultimi tempi. Infatti, l’attore Adam West vanta una caricatura nel personaggio omonimo nella serie animata “Family Guy” [“I Griffin” in Italia]. Adam West ricopriva il ruolo di sindaco della città di Quahog e lo stesso Adam gli ha prestato la voce.

Seth MacFarlane, creatore de “I Griffin”, ha deciso di rendere omaggio all’attore trasmettendo uno dei suoi miglior episodi. In accordo con Entertainment Weekly, la Fox manderà in onda la puntata “The Dating Game” questo sabato 17 Giugno, per onorare Adam West.

Anche altri personaggi della serie televisiva animata hanno ricordato Adam West. Come Seth Green, che ne “I Griffin” interpreta Chris, lo ha chiamato “un vero eroe”.

“Era uno dei miei eroi. Sono cresciuto guardandolo in Batman e ho avuto il privilegio di lavorarci assieme e anche di dirigerlo.” ha detto Seth Green “Era generoso e sempre di classe. È molto triste pensare che il mondo non avrà più il nostro amato sindaco. Quanto siamo fortunati per quello che ci ha lasciato.”

Adam West nel personaggio omonimo nella serie animata “I Griffin”.

La città di Los Angeles ha appena annunciato che per dare l’ultimo saluto a Batman accenderà il Bat-segnale.

Lo ha riferito il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti e il Capo della Polizia Charlie Beck. Alle ore 21 nel Municipio accenderanno il Bat-segnale.

Ecco il comunicato stampa:

La leggenda star della serie tv classica Batman, trasmessa dal 1966 al 1968, è scomparsa venerdì 9 giugno all’età di 88 anni. In ricordo dell’indimenticabile ritratto del Cavaliere Oscuro fornito da West, il Sindaco Garcetti e il Capo Beck accenderanno l’iconico Bat-segnale, che verrà proiettato sulla torre del Los Angeles City Hall a Spring Street. I fan di Batman sono invitati a indossare le loro Bat-tute in onore del ruolo di West. Per chi non fosse in grado di partecipare, la famiglia di Adam West incoraggia a fare delle donazioni al Adam West Memorial Fund per St. Jude Children’s Research Hospital e a Camp Rainbow, charity dell’Idaho che si occupa dei bambini affetti da cancro e delle loro famiglie.