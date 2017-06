Pubblicato il video “Wild Thoughts” di DJ Khaled & Rihanna

Dj Khaled ha rilasciato il suo attesissimo video musicale “Wild Thoughts” in collaborazione con Rihanna e Bryson Tiller.

“Wild Thoughts” è il singolo ufficiale dell’album del produttore americano DJ Khaled, in uscita il 23 Giugno.

Ad affiancare l’uscita digitale della canzone “Wild Thoughts” sulle piattaforme come iTunes, Apple Music, Spotify or TIDA, DJ Khaled ha pensato di pubblicare il video ufficiale in contemporanea all’uscita del singolo, pensando che potesse essere una buona strategia di promozione.

Il video “Wild Thoughts” di DJ Khaled featuring Rihanna e Bryson Tiller è disponibile su VEVO, ma noi ve lo mostriamo qui sotto: