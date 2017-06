The Muse definiscono il vinile “Origin of Muse” esclusivo e complesso

I Muse hanno recentemente annunciato che, per il loro nuovo progetto sul vinile della band, metteranno insieme i lavori di “Showbiz” e “Origin of Symmetry”. Inoltre il batterista Dominic Howard ha rivelato che ci sarà un libro allegato al vinile, che avrà dei contenuti storici.

“Stiamo raccogliendo in un libro tutto quello che vorremmo includere nel vinile. Abbiamo rimasterizzato i primi due album “Showbiz” e “Origin of Symmetry”. Sarà una specie di pacchetto con un sacco di contenuti storici. Bit e pezzi come fotografie, musica e alcune vecchie demo. Cose che fontamentalmente cercano di raccontare una storia di dove abbiamo incominciato come band, di quando eravamo ragazzi fino a “Origin of Symmetry”.” ha dichiarato Dominic Howard.