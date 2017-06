Diane Krueger nel prossimo film di Robert Zemeckis

Diane sarà la protagonista femminile della prossimo lavoro cinematografico di Zemeckis, ancora senza titolo, ispirato al documentario Marwencol

Una grande collaborazione per la bella e brava Diane Krueger che sarà la protagonista femminile del prossimo film di Robert Zemeckis. La storia del film è ispirata ad un fatto realmente accaduto, già raccontato nel 2010 con il documentario Marwencol di Jeff Malmberg.

La trama del film e il ruolo di Diane Krueger

Il film racconterà la storia di un uomo che decide di difendersi da un attacco mettendo in piedi, nel giardino di casa propria, un vero e proprio villaggio della Seconda Guerra Mondiale in miniatura. Nella vicenda, Diane Krueger vestirà i panni di Deja Thoris, la strega belga che abita nel villaggio immaginario. Accanto a Diane Krueger, recentemente premiata come Miglior Attrice per il film In the Fade, faranno parte del cast di attori anche Leslie Mann, Janelle Moane e Steve Carrel, anche se non ci sono ancora le conferme ufficiali.

Robert Zemekis, che si è occupato anche della stesura del lungometraggio, si è fatto affiancare dalla sceneggiatrice Caroline Thompson, già autrice di film come Edward mani di forbice, Nightmare before Christmas e La sposa cadavere. Per quanto riguarda la produzione, invece, questa è stata affidata a nomi come Steve Starkey e Jack Rapke della ImageMovers.

Anche Jeff Malmberg, direttore del precendente documentario del 2010 Marwencol, è stato coinvolto nella realizzazione del film, e farà da supporto a Zemeckis per la realizzazione di un film che sembra essere davvero molto promettente.