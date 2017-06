Game of Thrones: rivelato il vero nome di Jon Snow?

Già dalla fine della sesta stagione si è parlato tanto di quello che potrebbe essere il vero nome di Jon Snow, ma qual è la verità?

Alla fine dell’ultima stagione di Game of Thrones una grande colpo di scena ci rivela delle novità sulla storia di Jon Snow. Il ragazzo infatti non è il figlio bastardo di Ned Stark, come dichiarato sin dalla prima puntata, ma suo nipote, figlio cioè di Lyanna e Rhaegar Targaryen. Nella scena finale Lyanna, ormai morente, chiede a Ned di prendersi cura del fanciullo, e poi gli sussurra qualcosa nell’orecchio. Per molti, la parola che viene sussurrata all’orecchio di Ned, altro non è che il vero nome di Jon Snow, che alcuni hanno identificato con il nome Jaehaerys.

Le ultime rivelazioni sull’Empire Magazine

L’interpretazione dell’ultima scena di fine serie sarebbe rimasta tra le mille altre supposizioni, se non fosse che, qualche giorno fa, l’Empire Magazine ha pubblicato un articolo in cui di legge chiaramente il riferimento all’utlima puntata della serie e al vero nome di Jon. Pare dunque che il grande mistero sia stato svelato: il vero nome di Jon Snow è Jaehaerys Targaryen. Tutte le teorie dei fan della serie sono stati così confermati.

La serie tv, ricordiamo, tornerà con la settima stagione il prossimo 16 luglio. Non resta che aspettare!