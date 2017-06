Mark Wahlberg esclude un suo ritorno per i sequel di “Transformers”

Mark Wahlberg, durante un’intervista, ha confessato che il quinto capitolo della saga cinematografica, intitolato “Transformers – L’Ultimo Cavaliere”, sarà l’ultimo film a cui parteciperà.

L’attore 46enne Mark Wahlberg, conosciuto anche per il ruolo di John Bennett nei due film dell’orsetto “Ted”, aveva iniziato la sua avventura nella saga dei “Transformers” nel 2014, con il quarto capitolo “Transformers – L’Era dell’Estinzione”. Nonostante abbia reinventato il franchise dopo l’uscita di scena del cast originale, Shia LaBeouf e Megan Fox, Mark Wahlberg ha deciso che non avrebbe più interpretato l’inventore Cade Yeager per i prossimi sequel.

Parlando sul futuro della saga di Transformers al The Graham Norton Show, Wahlberg ha detto:

“È l’ultimo. Quindi riavrò la mia vita!”

Durante l’intervista, ha anche raccontato che aveva passato cinque mesi per ottenere le condizioni fisiche richieste per il film “Transformers – L’Ultimo Cavaliere”, di cui un taglio di capelli che lui odiava assolutamente.

“I capelli lunghi sono la cosa peggiore,” ha scherzato “Assomigliavo a mia mamma negli anni ’70.”

Mark Wahlberg non sarà l’unico a lasciare i Transformers.

Oltre a lui, dopo “Transfomers – L’Ultimo Cavaliere” anche il regista Michael Bay ha momentaneamente confessato di voler dire addio alla saga robotica. Infatti il sesto capitolo, che si vocifera sarà ambientato su Cybertron, non ha ancora un regista. Il capo dell’ufficio esecutivo Hasbro Brian Goldner ha confessato: