Dani Alves a Dybala: “la Juve ti sta stretta.” Avrà ragione?

Paulo Dybala con la maglia della Juve

Dani Alves senza freni: “Dybala se vuole migliorare deve andar via dalla Juventus”

Uno scossone proviene dal Brasile. Juventus chiamata in causa da Dani Alves, che durante un’intervista rilasciata ad un’emittente del suo Paese, Canais Esporte, ha elogiato le caratteristiche tecniche del suo compagno di squadra Dybala, per poi invitarlo a cambiare aria fra qualche tempo, al fine di lasciare la Juventus per mettersi alla prova in un club ancor più di profilo internazionale, per misurarsi con i top player del mondo. Un suggerimento che di sicuro non avrà fatto piacere alla dirigenza della Vecchia Signora, squadra che detiene un’invidiabile leadership in Italia e buoni risultati anche in Europa, e che tra l’altro punti molto sull’estro e sulla tecnica della “Joya”, fresco di rinnovo con il club di corso Galileo Ferraris sino al 2022.

A seguire Dani Alves ha espresso parole di stima nei confronti di Buffon, calciatore, a suo avviso, esperto e dalle doti umane e professionali immense, e poco importa che non abbia mai vinto la Champions, resta il fatto, comunque, di essere al cospetto di un’atleta dall’elevato prestigio, dal quale apprendere molto. Ripercorrendo il suo passato in blaugrana, l’esterno destro bianconero ha definito Messi un campione fuori dal comune, dotato di numeri impressionanti, che fanno di lui il primo al mondo. Così come non lesina elogi nei confronti di Neymar, che secondo Dani Alves sia l’attaccante brasiliano più forte e completo mai esistito.

Parlando, poi, del suo futuro, l’ex Barca si concede un desiderio, ossia quello di andare a giocare in Premier League, ovvero in quell’Inghilterra che diede i natali al gioco del calcio. Dani Alves ha aggiunto che l’esperienza in Italia lo ha fatto maturare per quanto concerne l’aspetto difensivo, e tale bagaglio potrebbe risultare utile in un eventuale approdo oltremanica. Stando ad alcuni rumors di mercato, il Chelsea e il Manchester City sarebbero interessate a lui, visto che resti solo un anno di contratto con il club di corso Galileo Ferraris. Certo è che il pensiero pronunciato su Dybala e quel consiglio di andare via da Torino per crescere ulteriormente, non sia stato particolarmente gradito ai dirigenti della Juventus, i quali rispettando lo stile unito e compatto della Vecchia Signora, potrebbero anche decidere di mettere sul mercato l’ex esterno del Barcellona, dopo una sola annata trascorsa in Italia.

Di pari passo sono giunti commenti negativi nei suoi confronti, attraverso i social, da parte dei tifosi bianconeri, i quali vorranno tenersi stretto, per altre stagioni ancora, il gioiello Dybala, protagonista assoluto in quest’ultima annata della Juventus, risultando decisivo sia in campionato che in Champions League.