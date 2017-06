Justin Bieber a Milano per l’IDay Festival 2017: l’incontro con le fan

Un incontro indimenticabile per le fan italiane di Justin Bieber, che questa sera potranno vederlo all’IDay Festival di Monza

Un incontro da sogno si è realizzato ieri, a Milano, tra Justin Bieber e le sue Beliebers italiane. Il cantante è arrivato al suo hotel, al centro di Milano, per alloggiarvi in attesa del suo concerto di questa sera a Monza, ma prima di entrare si è fermato a chiacchierare e a fare foto con le sue ammiratrici. Nessuna isteria e nessuna agitazione, come spesso accade tra le più accanite fan dell’artista canadese. L’incontro si è svolto in maniera ordinata, silenziosa e rispettosa degli spazi di Bieber.

Justin è arrivato all’hotel accompagnato dal suo cane, e invece di dirigersi in fretta verso l’interno, si è fermato a stringere qualche mano e fare due chiacchiere con le centinaia di fan che lo stavano aspettando speranzose da ore. Con grande umiltà Justin Bieber si è fermato tra le ragazze, che rispettose dei suoi spazi si sono tranquillamente sedute a terra per ascoltare le sue parole. Uno scambio molto tranquillo che ha fatto saltare subito la notizia in tutti i social e ai vertici della classifica dei trending topic. È la prima volta infatti che Bieber incontra le fan italiane.

Justin Bieber a Monza: la possibile scaletta del concerto

Non c’è ancora una scaletta ufficiale del concerto che questa sera Justin Bieber terrà all’IDay Festival a Monza, ma tenendo conto delle scalette dei suoi ultimi concerti, si può tentare di fare qualche supposizione. Negli ultimi live del cantante canadese, infatti, le canzoni sono state quasi sempre le stesse.

Ecco la possibile scaletta di brani del concerto di stasera, 18 giugno:

1. Mark My Words

2. Where Are U Now

3. I’ll Show You

4. The Feeling

5. Get Used to It

6. Love Yourself

7. Home to Mama

8. Boyfriend

9. Been You

10. Company

11. No Sense

12. Hold Tight

13. No Pressure

14. As Long As You Love Me

15. Children

16. Life Is Worth Living

17. What Do You Mean?

18. Baby

19. Purpose

20. Sorry