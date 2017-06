Concerto Milano p.za Duomo 2017: hashtag, come accedere, cantanti in scaletta e come vederlo da casa

Anche quest’anno l’appuntamento con Radio Italia si svolgerà nella famosa Piazza del Duomo di Milano, davanti alla Madonnina, stasera 18 Giugno a partire dalle 19:45 con la diretta.

Il più grande concerto di musica italiana RadioItaliaLive vedrà tanti ospiti esibirsi sul palco in Piazza del Duomo a Milano, con due eccezionali presentatori, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Proprio questi due noti personaggi avevano dato il via all’hashtag “lamusicaèpiùforte”, come inno alla musica e dimostrazione che, di fronte agli eventi accaduti recentemente a Torino e a Manchester, la paura non prevale quando c’è la musica che unisce. Inoltre Francesco Gabbani ieri aveva postato su Twitter un invito a tutti gli spettatori:

“Domani indossate la t-shirt bianca in piazza Duomo! Vogliamo dare un segno di gioia e unione.”

Davanti a questo messaggio, anche Mario Volanti, il fondatore di Radio Italia, ha espresso il desiderio di voler vedere tutti indossare una maglietta bianca.

“Ci piacerebbe che la piazza fosse bianca in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti ma anche per unirci tutti insieme più degli anni scorsi. La musica è più forte, ci sarà sempre e sarà sempre e per tutti pace, purezza e libertà” ha dichiarato Volanti

Quest’anno il concerto RadioItaliaLive in Piazza del Duomo sarà a numero chiuso.

Per adottare le limitazioni di agibilità imposte dalle misure antiterrorismo dopo l’attentato di Manchester e il panico scatenatosi a Torino, quest’anno Piazza del Duomo potrà ospitare un numero limitato di persone: saranno 23.500 gli spettatori che potranno assistere al concerto (l’anno scorso erano in 60 mila). Un numero assai ridotto, ma necessario per riuscire a contenere la folla e gestire al meglio l’evento. Anche per questa ragione che la piazza è stata divisa in due aree: una vicina al palco e l’altra più centrale. Per riuscire ad assicurarsi i posti nelle prime file, bisognava arrivare entro le 12. Invece per la seconda area, quella centrale, si consiglia di arrivare dopo le 16 in poi. Ci sarà anche un’area riservata ai disabili, posto sul sagrato alto del Duomo.

Arrivati al raggiungimento dei posti disponibili in Piazza del Duomo, alle persone che purtroppo non sono riusciti ad entrare, verrà chiesto di allontanarsi ed assistere il concerto sui proprio divani di casa. Proprio per questa problematica legata alla volontà di non far accedere tutti, RadioItaliaLive sarà trasmessa in diretta su tante piattaforme televisive e radiofoniche.

Il concerto di Domenica sera alle ore 21: varchi d’ingresso e super controlli

La mappa sulle aree e i varchi d’ingresso per Piazza del Duomo

Per aumentare i livelli di sicurezza, sono stati adottati diverse strategie di controllo. Oltre al numero limitato di persone in Piazza del Duomo, la stazione metropolitana Duomo verrà chiusa, un corridoio di controllo coprirà tutte le vie d’accesso alla piazza, con tanto di metal detector, numerosi steward e agenti delle forze dell’ordine, vie di fuga e il divieto di trasporto di materiali in vetro.

Per accedere a Piazza del Duomo bisognerà passare da uno dei nove varchi a disposizione (uno per gli addetti ai lavori in Piazza Diaz). A ciascuno ingresso saranno presenti vigili e volontari della Protezione Civile per un primo filtraggio, poi seguito dall’ispezione di borse e zaini da parte di poliziotti e carabinieri dotati di metal detector.

“La musica è leggera e vuole serenità e noi siamo tutti qui per dimostrare che ci siamo. In accordo con tutti i nuovi adempimenti richiesti dalle autorità competenti.” ha affermato Mario Volanti

Gli artisti che si esibiranno stasera sul palco di Radio Italia

Il concerto megaevento RadioItaliaLive sarà presentato dal duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Gli artisti che saliranno sul palco per esibirsi saranno: Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Andrea Bocelli, Emma, Francesco Gabbani, Giorgia, J-ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel, Umberto Tozzi che duetterà con Anastaciae il grandissimo Andrea Bocelli, tutti accompagnati dall’Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Dove vedere la diretta

Se non siete riusciti ad entrare in tempo in Piazza del Duomo, RadioItaliaLive ha l’occasione di essere trasmessa in diretta su diverse piattaforme, proprio per non lasciare nessuno escluso: Real time (canale 31), Nove (canale 9), Radio Italia, Radio Italia TV (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD) e in streaming su radioitalia.it .